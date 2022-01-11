Прокуратура Приморья проверяет обращение сотрудников цеха «Ратимир» о задержках зарплаты

Сотрудники цеха колбас и копченостей компании «Ратимир» жалуются на задержку зарплаты. Фото: Олег ЗОЛОТО

В социальных сетях появилось публичное обращение к руководству «Ратимир» от сотрудников цеха колбас и копченостей, которые работают в пригороде Владивостока на 3-ей Шоссейной. Приморцы сообщили, что им не платят вовремя зарплату и отпускные. Проверкой данного обращения занялась прокуратура края.

- Люди ушли в отпуска, уже почти отгуляли их, а ничего не выплачивают. Каждый раз в компании заявляют, что у них финансовые проблемы. Уже просто боимся, будет ли вообще выплачена зарплата или нет.

Как рассказали работники предприятия, в компании утверждают, что сотрудникам переплатили зарплату еще в прошлом месяце. Также им выплачивают небольшие авансы и такие же маленькие остатки, но не дают ту сумму, которая была прописана в трудовом договоре.

Эта ситуация вынудила людей написать жалобу в социальных сетях и попросить помощи. В своем тексте приморцы отметили аккаунты прокуратуры и правительства Приморья, чтобы там отреагировали на проблему.

Долго ждать реакции прокуратуры не пришлось. Сегодня, 11 января, корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе ведомства сообщили, что информация, написанная в обращении, проверяется.

В комментариях некоторые поддержали автора обращения, другие посоветовали обратиться в трудовую инспекцию. Однако большинство людей не поверили в написанное и поделились своими историями.

- В каждой организации есть свои проблемы, но то, что вы пишите про зарплату и отпускные – бред. У меня там работают и дочь, и муж, все платят вовремя. А отпускные выдают на третий день после подписания начальства. То есть они еще до определенного числа работают, а отпускные уже пришли.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» получил комментарий от и. о. генерального директора компании Дмитрия Котова по поводу данного обращения.

- В компании ООО «Ратимир» задолженность по заработной плате и другим выплатам отсутствует.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.