В Дальнегорске люди пытаются помочь инвалиду, который может лишиться второй ноги

У мужчины нет дома, он живет в подвале Фото: Олег ЗОЛОТО

В Дальнегорске жители города обеспокоены судьбой одноногого парня, котрого заметили просящим милостыню у супермаркета. Волонтеры пообщались с Виктором, сейчас ему приходится жить в подвале, там он ставит у холодной стенки свои костыли, а спать ложится на грязные вещи и тряпки.

Виктору 30 лет, несмотря на то, что у него есть родственники, жить ему негде. Неизвестно, как долго он сможет ютиться в подвале, так как не все местные жители в восторге от такого соседства.

- Вижу этого парня каждый раз, как иду в магазин. Он там всегда стоит, но продукты не берет, однако от денег не отказывается, - пишут в социальных сетях.

Волонтер Виктория Пимонова старается привлечь внимание соцслужб к этому человеку. По словам девушки, он уже обращался за помощью, его поддержали едой, жилье предоставить не смогли, дали номер телефона, по которому он мог бы позвонить и решить вопрос с проживанием, но парень ни до кого по нему не дозвонился.

- У него ампутирована нога до колена, он сказал, это из-за обморожения. Она гноится, и по здоровой ноге тоже пошло нагноение, ему нужна медицинская помощь. Перед новым годом неравнодушные люди ему предоставили квартиру, где он мог помыться, привести себя в порядок и встретить праздник в тепле, но он там не задержался, постеснялся. Вернулся обратно в подвал. Он в нем живет почти два месяца, а до этого кочевал по знакомым, - рассказала корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» Виктория.

Девушка отмечает, что мужчина может нуждаться в психологической помощи, так как когда-то находился в местах лишения свободы. Поэтому она призывает не оставлять человека в беде. На данный момент решение проблемы упирается в деньги и отсутствие поблизости с Дальнегорском реабилитационных центров, где инвалиду могли бы оказать необходимую помощь.

- Виктор говорит, что на первом месте у него жилье, а потом трудоустройство, сам то он работать не против. Я знаю, что мать у него пьет, и она ему не поможет. У него есть брат и сестра, все по детским домам росли, видимо сами ничем помочь не помогут.

Волонтеры отмечают, что история Виктора, это лишь еще одно доказательство, что на такие ситуации нельзя закрывать глаза. Есть неравнодушные жители, что могут помочь маленькой суммой денег или едой, но не больше. Большинство не принимает таких, как Виктор, единичные случаи, когда общими силами удавалось помочь человеку. Но, как говорит Виктория, волонтеры не всесильны.

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