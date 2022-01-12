Суд освободил от наказания сына экс-полицейского, избившего в Находке мужчину на глазах у дочки

Дорожный конфликт случился в Находке. Фото: предоставлено «КП-Владивосток».

Три года назад житель Находки Валентин пережил один из самых, пожалуй, неприятных моментов в жизни. Не по своей воле он стал участником банальных дорожных разборок – с криками, матами, кулаками и разбитыми стеклами. В тот момент Валентину казалось, что самое отвратительное, что этот «король дороги» напал на него на глазах его малолетней дочки. Но все худшее ждало впереди. Как говорится, по классике: нападавший оказался сыном полицейского начальника, спустя три года суд просто освободил его от наказания…

«Правила учи, нахал!»

Героев этой истории мы пока оставим без фамилий, подождем, когда окончательное решение суда вступит в силу. Но о том, с чего начинался конфликт, известно довольно подробно – из показаний свидетелей, пострадавшего и даже самого обвиняемого, есть также видеозапись.

Водитель грузовика марки Mitsubishi Canter притормозил на перекрестке на красный свет. Он двигался по правой полосе, и когда на светофоре загорелась допсекция с зеленой стрелкой, разрешающей поворот направо, Валентин ожидаемо услышал сзади гудки. Только ему нужно было прямо.

Правила дорожного движения в данной ситуации были на стороне Валентина. Полоса не предназначалась только для поворота. Водительский этикет? Возможно. Только что мог сделать водитель грузовика? Перестроиться – некуда, левая полоса занята. Проехать немного вперед? Перед ним четко обозначена стоп-линия, да и перекресток начинается. В общем, нарушать ПДД он не стал и терпеливо ждал зеленый свет. А вот водитель красного Honda Fit Леонид (имя изменено прим. ред) ждать не собирался – вышел из машины и быстрым шагом направился к «обидчику».

Водитель микрогрузовика не стал нарушать правила и заезжать за стоп-линию. Фото: предоставлено «КП-Владивосток».

Отметим, что в дальнейшем даже суд признал действия Валентина – остановку на правой полосе и отказ двигаться – правомерными.

Но вернемся на тот перекресток. По рассказам пострадавшего, водитель «Фита» со словами «Ты кого послал?» и прочими агрессивными фразами кулаком разбил приоткрытое стекло грузовика и нанес несколько ударов Валентину по голове. Все это происходило, напомним, на глазах нескольких свидетелей и его несовершеннолетней дочки.

Позже в свое оправдание нападавший заявил, что водитель грузовика якобы оскорблял его мать и тянулся за чем-то похожим на оружие, то есть сам создавал конфликт и попросту разозлил его. Потерпевший же утверждает: единственное, что он успел сказать нападавшему, это фразу «Правила учи, нахал!».

К слову, на том участке для особо торопливых автолюбителей имеется грунтовый проезд. Но вместо этого нападавший, который, кстати, имеет продолжительный опыт в единоборствах, решил распустить руки. Распустить, а после – сюрприз – сбежать с места происшествия.

Виновен, но…

Конфликт закончился заявлением в полицию и возбуждением уголовного дела. Подозреваемого нашли, личность установили, дело расследовали и направили в суд. 8 сентября 2021 года Находкинский суд вынес свой приговор: Леонида признали виновным по двум статьям УК РФ: ч. 1 ст. 167 (Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества) и ч.1 ст. 112 (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Но в этом же приговоре нападавшего освободили от всех наказаний «в связи с истечением срока давности уголовного преследования». Для истечения срока в рамках этих статей по закону требовалось два года. Всего два года затягивать следствие.

О том, что такое может случиться, Валентин и его адвокаты начали подозревать сразу же после того, как навели справки об оппоненте. Оказалось, что агрессивный водитель «Фита» - сын высокопоставленного находкинского полицейского, хоть и в отставке. И это не первое его уголовное дело.

Адвокаты потерпевшего проделали большую работу и обнаружили, что обвиняемый хоть и значится в материалах дела как ранее не судимый, на самом деле привлекался минимум дважды. Один раз за угрозу оружием бывшей жене – дело было закрыто по обоюдному примирению сторон. И один раз после ДТП с участием двух молодых людей на мотоцикле, которых он снес на большой скорости. За это он даже немного посидел в колонии, а оба мотоциклиста остались инвалидами. Юридически, на данный момент судимость завершилась, но фактически человек уже неоднократно допускал противоправные действия.

Как получилось, что и в этот раз он смог уйти от наказания? Адвокаты считают, что обвиняемый умышленно затягивал дело. Как указано в материалах судебного постановления, он «срывал даже те следственные мероприятия, о проведении которых сам заявлял».

Кроме того, нашлись смягчающие обстоятельства – частичное признание вины, раскаяние в содеянном и наличие благодарственных писем. Оказалось, что любитель бить в голову имеет благодарность от благотворительного фонда «Забота». Еще у сына полицейского начальника нашлась благодарность от ОМВД России по Находке за «содействие в раскрытии особо тяжкого преступления». Ну и нападавшего поддержало местное отделение одной из партий – «за участие в благотворительных акциях, добровольную и бескорыстную помощь, поддержку ветеранам и пенсионерам». К тому же, как оказалось, у мужчины сердечно-сосудистое заболевание, что тоже смягчило «приговор без наказания».

Но главное, что изначально обвинение рассматривало случай на перекрестке как преступление из хулиганских побуждений, а это другая статья и другой срок давности – пять лет. Видимо, так надолго затягивать было бы перебором. Надо было действовать. Именно тогда, спустя два года после инцидента, и появилась вдруг версия про угрозы оружием, про то, что пострадавший якобы оскорблял мать нападавшего и вообще сам спровоцировал конфликт. Также оказалось, что в красном «Фите» якобы были мать и жена нападавшего, которых, правда, никто не помнит да и не видел, поскольку из машины агрессивного водителя никто не выходил. Да и впоследствии обе женщины даже путались, кто на каком месте сидел.

Но все это принесло пользу обвиняемому. Как объяснил адвокат, суд принял в итоге показания «пассажирок» и сделал выводы. А показаниям двух свидетелей, которые были в соседних машинах в момент инцидента, по словам правозащитника, надлежащей оценки не дал, счел более убедительными показания близких родственников обвиняемого.

Справедливость должна восторжествовать

Вместе с «пустым» приговором суд удовлетворил гражданский иск от пострадавшего. Но тоже частично: с нападавшего взыскали 100 тысяч рублей компенсации за моральный вред. А вот расходы на адвокатов суд не подтвердил, сославшись на недостаток представленных документов (не указав каких именно не хватает, хотя все возможные к делу прилагались) и определив вопрос возмещения этих средств на гражданское судопроизводство.

Но дело не в деньгах, о чем говорит и такая история: сестра пострадавшего выкладывала в соцсети просьбу отозваться очевидцев. С ней тогда связался сам виновник и предложил 200 тысяч рублей для урегулирования конфликта. Но деньги семья брать отказалась. Потом обвиняемый объяснялся, что «в шутку предложил данную сумму, чтобы не было уголовного преследования».

Пострадавший хочет справедливости, поэтому сразу после того, как виновника освободили от наказания, сторона обвинения подала апелляцию в Приморский краевой суд. Дело рассмотрели под самый Новый год – вмешался коронавирус, пришлось ждать, когда переболеет адвокат. Но 29 декабря суд второй инстанции рассмотрел дело. Результат снова не порадовал.

- Суд не вникал в те противоречия, которые не были учтены в первой инстанции. Поддержал обвиняемого, согласился с судом первой инстанции, посчитал, что правильно была выбрана статья. Но не поддержал решение в плане компенсации услуг адвоката. В первой инстанции нам компенсировали только моральный ущерб, а в остальном не стали рассматривать, сказали, обращайтесь в гражданский суд. В этой части апелляционная инстанция посчитала решение судьи незаконным и вернула обратно в Находку на следующее судебное разбирательство. Только по лишь этой части. Но мы времени не теряем, подаем кассационную жалобу в следующую инстанцию, выше краевого суда. Дойдем хоть до Москвы, до Верховного суда. Оставлять так мы не намерены, - рассказал «Комсомольской правде - Владивосток» Валентин.

Отметим, что добиваться справедливости ему и его адвокатам приходится самостоятельно. Находкинская прокуратура с приговором первой инстанции согласилась и не стала его обжаловать, хотя ранее поддерживала обвинение именно по более жесткой статье. Краевые прокуроры тоже не нашли ничего плохого в том, что судили драчуна по самому выгодному для него сценарию, посчитав, что статья была судом изменена правомерно. Но Валентин и его помощники не собираются сдаваться. Редакция «КП» также намерена следить за процессом.

Более того, изначально обвинение предписывало преступления из хулиганских побуждений, что изменило бы статью и продлило бы уголовное преследование на пять лет. Но если два года мешать следствию еще можно, то пять - это уже перебор, это понимал и сам обвиняемый, поэтому вдруг появились версии про угрозы оружием (спустя два года после инцидента), про то, что Мурзин оскорблял мать нападавшего и вообще сам спровоцировал конфликт.

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