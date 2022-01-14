Сетевики не комментируют ситуацию с очередным отсутствием водоснабжения в Фокино

Олег Кожемяко посетил водозабор, обеспечивающий Фокино водой. Фото: пресс-служба правительства Приморья

Жители Фокино в очередной раз несколько суток просидели без горячей и холодной воды. Об этом «Комсомольской правде – Владивосток» рассказали горожане. Как сообщили в пресс-службе правительства края, в ближайшие дни в городе начнется ремонт водовода.

В воскресенье, 9 января, в нашу редакцию обратились жители Фокино и рассказали о своей проблеме:

– По всему городу отключили горячую воду, так как все силы пустили на наполнение резервуаров с холодной водой, потому что ее нет во многих районах. Например, на Тихонова и Усатова нет воды вообще.

Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» позвонил в «Примтеплоэнерго» и «ИКС-Фокино», чтобы узнать причины отключения водоснабжения и когда его возобновят. Компании лишь открещивались от проблемы и перенаправляли к другим организациям, пока в одной из них не порекомендовали обратиться в администрацию города, с которой связаться не удалось. Мэрия всю неделю игнорирует звонки.

В понедельник, 10 января, в своем Инстаграме администрация сообщила, что произошла авария на магистральном водоводе, из-за которой остановили гидроузел. Исправлением ситуации занялась рабочая группа под руководством замминистра ЖКХ Сергея Попова, работников «Водоканала Фокино», КГ «Примтеплоэнерго», руководства ГО ЗАТО Фокино. В сети водоснабжения обнаружили ряд недостатков. На время их устранения в городе организовали подвоз воды. Собеседник «Комсомольской правды - Владивосток» подтвердил, что воду действительно доставляли.

Проблема не осталась без внимания властей Приморья. В пресс-службе правительства рассказали, что в среду, 12 января, губернатор края Олег Кожемяко посетил водозабор, который обеспечивает Фокино водой.

Как отметили в пресс-службе, сейчас водоснабжение восстановлено, но проблема никуда не делась. Причиной аварии стала изношенность водовода, который работает еще с 80-х.

Олег Кожемяко заявил, что в первую очередь заменят самый сложный участок в 1,5 километра, что позволит уменьшить число многочисленных и едва ли не регулярных отключений воды и аварий. Также планируют поменять запорную арматуру, смонтировать дренажную систему и модернизировать резервуары чистой воды. Ремонт начнется уже на следующей неделе.

– Это следует сделать в течение 1,5 месяцев. Сейчас нужно закупить все материалы, найти подрядчиков, чтобы в указанные сроки провести данный участок трубопровода. Средства направим из краевого бюджета, – прокомментировал глава Приморья.

Подготовить все документы и проконтролировать работы по поручению губернатора должны министр краевого ЖКХ Владимир Бабич, глава Фокино Александр Баранов и Примтеплоэнерго.

Губернатор также отметил, что из-за неполадок с холодной водой возникают проблемы с горячей. Их устранением займется компания «ИКС-Фокино».

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