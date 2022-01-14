Жена упавшего с Русского моста мужчины винит в его гибели соседей

Соседи много лет писали встречные заявления друг на друга Фото: Милана СОКОЛ

Вечером 11 января во Владивостоке с Русского моста упал мужчина. В автомобиле, который он оставил на проезжей части, осталась его жена. Супруга погибшего винит в гибели мужа соседей. Пара ехала с Русского острова из отделения полиции, куда приморец поехал после заявления на него человеком, с которым у них завязалась драка. «Комсомольская правда – Владивосток» разбирается в инциденте.

ПРЕЛЮДИЯ ТРАГЕДИИ

В социальных сетях разлетелось видео одного из многочисленных эпизодов давнего конфликта во Владивостоке, который и произошел в тот злосчастный день. Жертва трагедии наносит другому удары по голове предметом, обмотанным в пакет. Комментаторы предположили, что это был молоток, но жена мужчины, поднявшего на человека руку, опровергла эту версию и рассказала свою:

– На самом деле конфликт начался с многочисленных оскорблений и нанесения удара кулаком в лицо моему мужу. Мой супруг взял первое, что попалось в авто, – пакет с комплектом летних дворников и рабочих перчаток. Далее видео заканчивается, и нам не показывают, что сосед упал лицом вниз во время драки. При падении лицо было рассечено. Когда все закончилось мой муж и этот человек разошлись по своим квартирам.

По информации Newsbox24.tv, в тот день пара ехала из отделения полиции на Русском острове.

ДАВНИЙ КОНФЛИКТ

Чем же люди насолили друг другу?

Женщина говорит, что этот мужчина и его знакомая со своим мужем уже несколько лет конфликтуют с их семьей. На YouTube есть видеоролики, где видно, как недоброжелатели поджигают их дверь зажигалкой и заклеивают им дверные замки. Она утверждает, что подавала заявления в полицию много раз, пока одна из ссор не закончилась ножевым ранением ее мужа. По словам супруги погибшего, судебное дело затянулось на год, в результате провокатор получил условный срок. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» обратился в пресс-службу УМВД РФ по Приморскому краю – там подтвердили, что мужчины много лет писали встречные заявления друг на друга.

- Сотрудники полиции установили личность мужчины, погибшего после падения с Русского моста. Им оказался 54-летний житель Первомайского района. Установлено, что у мужчины произошел конфликт с соседом. Оба приморца уже попадали в поле зрения сотрудников органов внутренних дел: в течение длительного времени между ними происходили разбирательства из-за борьбы за парковочное место на придомовой территории, - сообщили в пресс-службе.

Жена погибшего считает, что причиной конфликтов, из-за которого и завязалась очередная драка, попавшая на камеру, стала станция для зарядки электромобиля. Семья не так давно установила у дома устройство. Она предполагает, что соседу это не понравилось, он начал писать жалобы во всевозможные инстанции, но не был удовлетворен их ответом, ведь, как уверяет женщина, установлено все было по закону.

По ее словам, давний недруг спровоцировал очередную драку и подтянул лжесвидетелей – и из-за этого «началось новое дело», за которое взялся следственный комитет. «Комсомолка» запросила информацию в пресс-службе приморского следкома, чтобы узнать подробности ситуации, но ответа пока не получила.

Женщина же думает, что все эти конфликты пагубно сказались на психологическом состоянии ее мужа. Люди обсуждают произошедшее в социальных сетях и задаются вопросами: «Почему люди не съехали, неужели многолетняя вражда была важнее здоровья и жизни?» В этой истории еще предстоит разобраться специалистам.

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