В знаменитом месте отдыха в Приморье появились видовые площадки, тропа и беседки с зонами барбекю

Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

В День заповедников и национальных парков «Земля леопарда» сделала подарок всем жителям и гостям Приморского края. В одном из самых популярных мест отдыха в регионе теперь появилась экологическая тропа, а также живописные видовые площадки. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

Начнем с того, что ФГБУ «Земля леопарда» стала участником федерального проекта «Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма» национального проекта «Экология». Дирекция парка приняла решение облагородить проход к Кравцовским водопадам, которые уже давно привлекают толпы туристов.

Знаменитые Кравцовские водопады – это буквально визитная карточка Хасанского района Приморского края. Транспортная доступность и красота этих мест принесли природной достопримечательности популярность, но самой территории был нанесен огромный ущерб. Массовое вытаптывание привело к деградации природной среды, а несанкционированные свалки и кострища, оставляемые бесконтрольным потоком туристов, практически уничтожили естественную красоту окрестностей.

Довольные туристы. Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

- Каждые выходные водопады посещают тысячи человек. До обустройства тропы природа достаточно сильно пострадала от антропогенной нагрузки, - рассказал Виктор Бардюк, директор ФГБУ «Земля леопарда».

Теперь же в знаменитом месте появилась экологическая тропа с видовыми площадками, зонами отдыха с беседками и зонами барбекю, а также мост через реку. По данным нацпарка, длина настильной тропы составляет более 360 метров, она позволит избежать вытаптывания почвы и уничтожения корней деревьев.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

- Настильная тропа в буквальном смысле спасет знаменитые Кравцовские водопады, сделает посещение природного объекта комфортным и снизит антропогенное влияние. Это благоприятно скажется на состоянии одного из самых популярных туристических объектов региона, - уточнил директор парка.

Участие в церемонии открытия приняли сотрудники ФГБУ «Земля леопарда», министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Приморского края Константин Андронович, руководство Агентства по туризму Приморского края – ио директора Надежда Удовенко, глава администрации Хасанского района Иван Степанов, глава Барабашского сельского поселения Светлана Гулая. По традиции на входе на тропу состоялось торжественное перерезание красной ленточки.

Фото: ФГБУ «Земля леопарда».

К слову, совсем скоро сотрудники «Земли леопарда» подключат объекты инфраструктуры тропы к электрической сети АО ДРСК, после чего место станет еще более притягательным и комфортным для посещения.

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