«Омикрон» на подходе: как Приморье готовится к встрече самого заразного штамма коронавируса

В Приморье готовятся к приходу "омикрона" и новой "волны" заболеваемости Фото: Иван Макеев

Сфера здравоохранения Приморского края готовится к серьезному росту заболеваемости коронавирусом, связанным с ожидаемым приходом в регион нового более заразного штамма «омикрон». По прогнозам медиков, новый штамм придет в край уже через три недели.

Как рассказали в министерстве здравоохранения Приморского края, в настоящее время загруженность коечного фонда в приморских больницах составляет от 85 до 90%. Медики прорабатывают возможность организации дополнительных коек для приема больных с коронавирусом. Конкретное количество резервных коек еще обсуждается, но уже сейчас понятно, что будет развернуто не менее 200 дополнительных коек.

В ведомстве отметили, что некоторое снижение количества заболевших в статистике в конце прошлого года не говорит об улучшении эпидобстановки – она была и остается сложной. Об этом свидетельствует возобновившийся рост заболевших в первые рабочие дни наступившего года.

- Пик обращений пришелся на первые рабочие дни, когда 10-12 января существенно выросло число обращений в амбулаторные инфекционные центры, поликлиники, увеличилось число вызовов на дом. И сейчас мы видим рост заболеваемости, который отражается и в статистике, – рассказала министр здравоохранения Приморского края Анастасия Худченко.

Серьезного роста заболеваемости пока нет, но уже в ближайшие недели медики ожидают серьезное увеличение новых зараженных коронавирусом, что связано с прогнозируемым приходом в край самого заразного из известных штаммов Covid-2019 - «омикрона». Первые случаи инфицирования новым штаммом в Приморье ожидаются в перспективе трех недель. Стоит отметить, что «омикрон» уже успел отметиться на Дальнем Востоке - первое заражение новым штаммом выявили в Амурской области у ребенка, который отдыхал с родителями в Турции.

- Оценивая степень распространения омикрона в мире, российское здравоохранение готовится к неблагоприятному развитию событий. Мы ожидаем массовых обращений и мобилизуем всю систему здравоохранения края к пятой «волне» коронавируса», – отметила глава приморского Минздрава.

Медики напоминают, что лучшей защиты от коронавируса, кроме вакцинации, не существует. В настоящее время, по данным оперативного штаба, в Приморье вакциной от коронавируса привиты 926 205 человек.