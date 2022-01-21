«Ратимир»: 25 лет устойчивого развития вместе с Приморьем

Фото: предоставлено компанией «Ратимир».

Компания «Ратимир», один из признанных лидеров мясной промышленности Приморского края, отмечает в нынешнем году знаковую дату – свой 25-летний юбилей. За четверть века приморская компания выросла в крупный производственный холдинг, в котором трудятся уже более 2,5 тысячи сотрудников, заняв лидирующее место в ряду региональных производственных предприятий, которыми гордятся в крае и чья продукция хорошо известна далеко за его пределами. С какими результатами «Ратимир» подошел к своему юбилею и каковы планы компании в 2022 году – в нашем материале.

История предприятия – история края

21 января 2022 года «Ратимир» отметил 25-летнюю годовщину со дня основания компании. В 1997 году два молодых приморских предпринимателя – Александр Труш и Вадим Дымов – решили создать производство по выпуску вкусных колбас и деликатесов для жителей Приморского края. Они много ездили для изучения опыта на лучшие предприятия Европы, чтобы привезти самые вкусные и качественные рецепты на Дальний Восток. К слову, сейчас «Ратимир» возглавляет Антоний Александрович Труш – сын основателя компании, который ставит одним из своих приоритетов продолжение семейного дела по производству вкусной и качественной мясной продукции, а также создание и обеспечение лучших условий труда для работников предприятия.

Фото: предоставлено компанией «Ратимир».

Установленная высокая планка качества и вкуса продукции сразу нашла отклик у приморцев, стабильный рост спроса на продукцию закономерно привел к активному расширению производственной базы. Были открыты новые заводы в Находке и Уссурийске, а в 2004 году в пригороде Владивостока был введен в строй построенный буквально с нуля новый современный высокотехнологичный производственный комплекс мясопереработки.

Сегодня «Ратимир» – активно растущий вертикально интегрированный холдинг, включающий в себя производственный комплекс с самой современной системой контроля качества сырья и готовой продукции, собственные животноводческие фермы, розничную сеть, логистические мощности.

Продукция предприятия популярна и востребована не только в Приморье, но и в целом на Дальнем Востоке, ее высокое качество и оригинальность рецептуры признаны и потребителями, и экспертами престижных агропромышленных выставок и конкурсов, таких как «100 лучших товаров России», «Дальагро. Продовольствие» и другие.

По данным федеральной системы «СПАРК-Интерфакс», «Ратимир» стабильно входит в топ-30 компаний Приморского края по объему выручки. Предприятие является крупным работодателем в регионе (более 2,5 тысяч сотрудников) и одним из самых больших налогоплательщиков: только в 2020 году «Ратимир» перечислил в консолидированный бюджет страны и социальные фонды без малого более полумиллиарда рублей, причем значительная доля фискальных отчислений предприятия идет в бюджет края, а значит – работает на благо всех приморцев.

2021-й – год успехов

Минувший год, несмотря на все экономические сложности, вызванные пандемией, стал для «Ратимира» годом новых успехов, достижений и позитивных изменений в компании, – рассказывает первый заместитель генерального директора компании «Ратимир» Алексей Ткачев. – В 2021 году были достигнуты максимальные объемы продаж и производства за всю историю предприятия. Запущен новый цех сырокопченых колбас с новейшим оборудованием, работающий по самым современным технологиям. О том, что расширение производства оказалось и к месту, и ко времени, говорит и растущий спрос потребителей на сырокопченые колбасы от «Ратимира», и высокая оценка, которую новая продукция предприятия получила в мае 2021 года на Международной аграрно-продовольственной выставке «Дальагро. Продовольствие» (колбасы «Ратимировская» и «Испанская» – золотые медали, «Салями Оригинальная» – Гран-при выставки).

Первый заместитель генерального директора компании «Ратимир» Алексей Ткачев. Фото: предоставлено компанией «Ратимир» / журнал «Собрание».

Чуткая реакция на запросы потребителей, которой всегда отличался «Ратимир», позволила в минувшем году с успехом реализовать еще несколько наших проектов, результаты которых, как мы видим, нашли самый позитивный отклик у наших покупателей: запуск новой линейки нарезок вареных и сырокопченых колбас, а также увеличение производства и продаж охлажденных мясных полуфабрикатов, – качество и удобство этой продукции приморцы в последние годы начинают ценить все больше и больше.

Существенно расширилась и розничная сеть «Ратимир»: в 2021 году в Приморье были открыты 11 новых фирменных магазинов компании, и теперь уже 30 удобных для потребителя мест продажи всегда готовы предоставить покупателям из Владивостока, Находки, Артема, Уссурийска широкий выбор из более чем 400 наименований продуктовой линейки предприятия.

Высокопрофессиональный коллектив, ответственный работодатель

В «Ратимире» уверены, что главная ценность предприятия – это его коллектив. И слова не расходятся с делом. За четверть века работы компании здесь сформировались настоящие семейные династии сотрудников, а значительную часть коллектива составляют ветераны производства, прошедшие вместе с «Ратимиром» практически весь путь становления и развития с конца 90-х годов прошлого века.

Сотрудники компании «Ратимир». Фото: предоставлено компанией «Ратимир».

«Ратимир» – компания, нацеленная на непрерывное развитие, и обязательно – со строгим соблюдением изначально заданных высоких стандартов качества. Поэтому у нас уже более 20 лет идет постоянный процесс обучения и профподготовки сотрудников, что дает широкие возможности и для профессионального, и для карьерного роста. Многие наши сегодняшние руководители-производственники начинали как рядовые сотрудники, они «росли» вместе с компанией. Хорошие перспективы для сотрудников открывает и наращивание «Ратимиром» своих производственных, розничных и логистических мощностей.

Инвестиции в развитие коллектива – это инвестиции в будущее, считают в руководстве предприятия. А инвестиции в коллектив – это, разумеется, и стабильный официальный заработок со всеми положенными отчислениями в соцфонды, и планомерный рост заработных плат работников. Так, в 2021 году заработная плата была увеличена в среднем на 15% к уровню 2020 года, а в отдельных подразделениях производства – до 40%.

Не останавливаться на достигнутом

В юбилейный год компания «Ратимир» также не собирается почивать на лаврах. Как сообщили в компании, планы на 2022-й – действительно амбициозные.

– Предприятие намерено продолжить наращивать объемы производства и продаж, расширять складские мощности, создавать новые рабочие места и повышать привлекательность компании «Ратимир» в качестве работодателя, обеспечивающего лучшие условия на рынке, – рассказал Алексей Ткачев.

Фото: предоставлено компанией «Ратимир».

Также в планах – дальнейшее обновление продуктовой линейки. Речь идет о расширении серии охлажденных полуфабрикатов, выпуске продуктов высокой степени готовности и, конечно же, появлении новинок в сегменте колбас и деликатесов.

В компании намерены существенно расширить в этом году географию присутствия «Ратимира». Продукция компании направится в сибирские регионы нашей страны, а также пойдет на экспорт в страны Юго-Восточной Азии. Будет расширена и сеть фирменных магазинов, как в родном для нас Приморье, так и в соседнем Хабаровском крае.

Также будут продолжены инвестиции в трудовой коллектив. Не останется «Ратимир» и в стороне от жизни города и всего региона, продолжив активное участие в социальных, благотворительных и инфраструктурных проектах, а также – в краевой программе доступных цен «Социальное Приморье».

Текст: ИА Primamedia

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