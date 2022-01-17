Леопардам дадут газа: Главгосэкспертиза одобрила проект газового терминала у границ нацпарка «Земля леопарда» в Приморье

Самой редкой дикой кошке мира грозит опасное соседство. Фото: ФГБУ "Земля леопарда"

Главгосэкспертиза России выдавала положительное заключение на проект строительства морского терминала для перевалки сжиженных углеводородных газов (СУГ) в районе бухты Перевозной в Хасанском районе Приморского края, неподалеку от границ старейшего на Дальнем Востоке заповедника «Кедровая Падь» (входит в структуру нацпарка «Земля леопарда»).Терминал по перевалке до 1 миллиона тонн СУГ в год в страны АТР собирается построить компания «Восток ЛПГ».

Как сообщили в пресс-службе Главгосэкспертизы, участок, где планируется строительство терминала, расположен в поселке Приморский. Проектной документацией на площадке морского терминала планируется размещение производственной и транспортной инфраструктуры, включая железнодорожные пути и сливные железнодорожные эстакады, верхний и нижний резервуарные парки хранения СУГ под давлением, площадку налива в автоцистерны, а также технологическую трассу трубопроводов; пожарное депо, лабораторию и иные производственные и вспомогательные сооружения и коммуникации.

Планируемая мощность комплекса составляет до 1 миллиона тонн СУГ в год. Основные перегружаемые продукты – пропан, бутан, техническая смесь пропана и бутана (СПБТ). Сырье планируется вывозить в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.

От «КП-Владивосток» отметим, что планы по строительству в бухте Перевозной Хасанского района терминала по перевалке СУГ были озвучены еще в 2016 году компанией ООО «Восток ЛПГ». Компания получила статус резидента Свободного порта Владивосток. Изначально терминал планировали ввести в эксплуатацию 2018-2019 годах, затем сроки сдвинули на 2021 год, но до сих пор строительство не начали.

Против проекта выступали общественники и экологи, отмечавшие, что размещать объект такого класса опасности в данном месте нельзя. Участок, где планируется строительство, располагается в непосредственной близости от границ биосферного заповедника «Кедровая Падь» (входит в структуру ФГБУ «Национальный парк «Земля леопарда»), где сосредоточено «ядро» популяции самой редкой дикой кошки мира – дальневосточного леопарда, а также обитает огромное количество других редких представителей фауны и флоры. Некоторые из них встречаются только на этой территории.

Дирекция особо охраняемой территории также выражала свою озабоченность проектом. Руководство учреждения несколько раз направляло официальные письма в адрес ООО «Восток ЛПГ» с предложением рассмотреть ряд замечаний, которые необходимо учесть при оценке возможности размещения этого объекта. В частности, указывали, что компанией не проработан вопрос возможного негативного воздействия на экосистему заповедника. По расчетам ученых, риск такого воздействия достаточно высок, так как характерная для бухты Перевозной роза ветров будет «затягивать» все вредные вещества от терминала в долину реки Кедровая, то есть непосредственно в заповедник «Кедровая Падь». Кроме того, в учреждении отмечали, что земельный участок планируемого терминала входит в охранную зону заповедника, которая в настоящее время находится на утверждении.

В «Восток ЛПГ» обеспокоенность экологов и нацпарка не комментировали.

Интересно, что терминал по перевалке СУГ далеко не первый опасный промышленный объект, который собираются разместить в бухте Перевозной. Первым был проект строительства в этом месте нефтеналивного порта, обеспечивающего перевалку нефтепродуктов, поступающих по нефтепроводу «Восточная Сибирь - Тихий океан» (ВСТО). После масштабной общественной кампании против проекта от этих планов решили отказаться и порт разместили в бухте Козьмино под Находкой.

После нефтяников в Перевозную пришли газовики, а именно «Газпром» с проектом строительства завода по сжижению природного газа «Владивосток СПГ» на полуострове Ломоносова. Проект также активно критиковался местными жителями и учеными и в итоге был заморожен на неопределенное время, но в большей степени по экономическим причинам.

Редакция «КП-Владивосток» продолжит следить за ситуацией.

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