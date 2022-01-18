Ректор ТГМУ из Владивостока о коронавирусе: доктора и медсестры тоже люди, которые могут выйти из строя

Валентин Шуматов уверен, что в докторе должно быть желание помогать и сострадание. Фото: Юлия ДУГИНА

За время существование коронавируса в мире произошло множество изменений. Во многие заведения теперь нельзя попасть без QR-кодов, ношение масок обязательно в общественных местах, учебные учреждения в случае необходимости переходят на дистанционку. Из-за активной кампании по вакцинации студентов-медиков привлекают в прививочные пункты. О том, как стать компетентным врачом, как COVID-19 повлиял на образование в медицинских вузах, рассказал в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» ректор Тихоокеанского государственного медицинского университета Валентин Шуматов.

Врач – это востребованная в современных реалиях профессия. Но понимают ли важность этой специальности будущие медики? Как заявил ректор ТГМУ, результаты ЕГЭ показывают, что в медицину приходят хорошо подготовленные ребята со знанием дела. По мнению Валентина Шуматова, обучение в школах Уссурийска или Владивостока сильно отличается от подготовки к ЕГЭ в глубинках. Поэтому ТГМУ вместе с Олегом Кожемяко, приморским министерством здравоохранения и министерством образования и науки разработали проект для дистанционной подготовки школьников по химии и биологии.

За средства федерального бюджета в университет принимают 500 человек и еще 200 на платной основе. Около 10% студентов, по словам ректора, не доходят до диплома. Он объясняет это тем, что медицинские вузы самые сложные.

- Первые два года придется много учить, анатомию надо знать, как таблицу умножения. На третьем и четвертом курсе начинается физиология и патофизиология, студенты изучают строение организма и его реакции на изменения. На пятом и шестом курсе проходят диагностику заболеваний, патогенезы и лечение. Именно на последних двух курсах у ребят обычно появляется больший интерес и понимание того, что их ждет в будущем. Ритм обучения сложный, и его не все выдерживают.

Валентин Шуматов уверен, что в докторе должно быть желание помогать и сострадание. Фото: Юлия ДУГИНА

По словам Валентина Шуматова, у студента должно быть желание помогать пациентам, чтобы в будущем стать хорошим врачом. Также учащиеся обязаны обладать определенным характеристиками, а именно состраданием, самоотверженностью и честностью. Все эти качества помогает воспитать университет.

Но как же пандемия повлияла на обучение, какие изменения произошли в вузе? Как поделился ректор ТГМУ, из-за коронавируса пришлось перестроить всю учебную программу и ввести дистанционное обучение. В университете есть несколько студий, в которых профессора и доценты записывали лекции и выкладывали их на закрытый сайт.

- Но полностью обучить на дистанционке нельзя. В теории можно многое рассказать, но врачу нужна практика. Поэтому на полную удаленку мы не переходили и работали в лечебных учреждениях. В будущем мы хотим часть лекций оставить в цифровом формате, а остальные вести в аудиториях.

Практикуются студенты в симуляционном центре университета. Здесь ребята учатся оперировать, принимать роды. Механизмы, рассказал ректор, очень умные, например, симулятор роженицы испытывает весь цикл родов: потуги, схватки и рождение ребенка.

По всему Приморью идет активная кампания по вакцинации, и ТГМУ не стал исключением.

- Студентам мы объясняли, что такое вакцинация, коронавирус. Особенно младшим курсам и их родителям. COVID-19 – респираторная инфекция, которая существовала многие десятилетия, если не века, и была не активной. Сейчас коронавирус поменял свою структуры и стал агрессивным. Со временем он вновь изменится, и мы приспособимся к нему. Но мне нравится, что сейчас люди привыкли мыть руки и носить маски.

Валентин Шуматов отметил, что COVID-19 повлиял не только на медицинские университеты, но и на систему здравоохранения. Сейчас из-за эпидемиологической обстановки она работает в напряженном ритме, а все силы брошены на борьбу с ковидом, из-за чего в сторону отошли плановые мероприятия – диагностика и лечение. Это приводит к тому, что в медицинских учреждениях наблюдается нехватка врачей.

- Доктора и медсестры тоже люди, которые могут выйти из строя, заболеть. В эту непростую пору, к сожалению, некоторые ушли из системы здравоохранения.

В эфире у Валентина Шуматова спросили, какие медицинские профессии будут востребованы.

- Будущее – это генетика, которая уже широко шагает в здравоохранение. Это направление подразумевает предупреждение заболеваний, определение тактики лечения, подбор лекарств и их дозировку. До настоящего времени мы лечили людей по стандартам, которые рассчитаны на наиболее часто встречающийся случай, на среднего пациента. А генетика – индивидуальный подход к каждому человеку.

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