Хулиганская выходка оставила 20 семей из Приморья без тепла в крещенские морозы

Фото: пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

Поступок хулиганов, которых теперь разыскивают в Уссурийске, оставил 20 семей многоквартирного дома без отопления. Об этом сообщает пресс-служба администрации городского округа. Подробности – в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Накануне вечером, 18 января, жители дома по улице Строительная, 6а, оказались заложниками весьма неприятно ситуации. Неизвестные срезали радиаторы в квартире, расположенной на третьем этаже. Помещение давно не жилое и даже никем не занимаемое, чем и воспользовались хулиганы.

Фото: пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

Срезанные батареи стали причиной выхода из строя система отопления. Итог – 20 семей 45-квартирного жилого дома остались без отопления на ночь глядя. На месте уже работают аварийные бригады водоканала и тепловых сетей и пытаются как можно быстрее восстановить систему отопления.

Глава Уссурийского городского округа Евгений Корж дал распоряжение подвезти в квартиры дома по улице Строительная, 6а, обогреватели тем жильцам, которые в этом нуждаются.

Фото: пресс-служба администрации Уссурийского городского округа.

К слову, с 2016 года дом на признан аварийным. Жильцы 25 квартир переселены в комфортное благоустроенное жилье. Ещё 20 семей получат квартиры до конца текущего года.

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