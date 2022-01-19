На Камчатке лавина накрыла команду туристов, один из них не успел убежать

Из-под снега торчали только руки Фото: принтскрин видео.

На Камчатке компания мужчин каталась на снегоходах, когда внезапно на них с боковых склонов обрушилась лавина. Один из них не успел убежать и оказался под грудой снега. К счастью, товарищи не растерялись и, вооружившись лопатами, откопали попавшего в беду.

- Стандартная ситуация. В пургу поехали, надуло козырек снега, и он сошел в тот момент, пока мы по трассе ехали. Раньше то он в этом месте, где мы были, никогда не сходил, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» друг, попавшего по лавину мужчины, Станислав Степанов.

На видео попали моменты спасительной операции. Из-под снега торчали только руки, но оператор успокаивает зрителей: «Спокойно, он жив». Затем просьба помахать на камеру, и да, действительно, все хорошо. Спустя некоторое время появляется голова, а потом уже и туловище мужчины. Где-то в стороне валяются защитные очки и снегоход.

- С ним все хорошо, медиков вызывать не понадобилось. Откопали то мы его быстро и снегоход тоже. Даже очки защитные нашли, а потом поехали дальше.

На официальной странице школы горного снегоходного катания отметили, что по иронии судьбы, ровно в это же самое время на Камчатке проходил практический трехдневный курс по лавинной практике и первой помощи, который проводили спасатели Камчатского поисково-спасательного отряда. К счастью, компании помощь профессионалов не понадобилась.

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