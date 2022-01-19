Группа из Владивостока, выигравшая международную премию: "долгое время писали в стол"

Cостав группы. Фото: vk.com/hehehe.music

Владивостокская группа he из пяти молодых ребят стала лауреатом международной премии – Jager Music Awards 2021 года. Коллектив смог встать в один ряд с 30 другими выдающимися музыкантами из России, Беларуси и Казахстана. Премией награждаются музыканты независимой сцены, ребята победили в номинации «Молодая кровь» - редакции удалось пообщаться с коллективом. О том, как выиграли престижный конкурс и как решились на запись альбома – в интервью «Комсомольской правды – Владивосток».

- Расскажите, как возникла идея создать группу? Что делали во время карантина? Семьи вас поддерживают или считает группу обычным увлечением?

- История началась осенью 2018 года. Тогда это был акустический дуэт в составе вокалистки Екатерины Полушкиной и гитариста Сергея Боброва. Вскоре дуэт стал трио, а после - полноценной группой из пяти человек. Во время локдауна в 2020 мы как раз писали наш альбом, а наши друзья с Москвы снимали клип на песню «Миражи». Осенью того же года мы впервые выступили на набережной Спортивной гавани. «Они сразу запали в сердца жителей города V» – писали тогда в СМИ.

Сергей (бас-гитара):

- Про мое увлечение знают, обычно комментарии лестные, но без энтузиазма. Конечно, всем хочется, чтобы у меня была какая-то стабильность

Александр (соло-гитара):

- Моя мама меня всегда поддерживает и очень радуется нашим достижениям. Всегда следит за группой и комментирует наши посты. У меня есть работа, поэтому вопросов каких-то не возникает

Алексей (ритм-гитара):

- Мой отец сам очень любит музыку и поэтому поддерживает мое увлечение, ходит на концерты нашей группы. Работаю я в академии наук. Совмещать все удается. Проблем никаких нет.

Павел (ударные):

- Пока что я учусь в университете. Музыку легко совмещаю. Ни тому ни другому не вредит

Екатерина (вокал):

- Моя семья с самого детства видит, что мне нравится петь, но всегда твердит, что это всего лишь хобби. Выучишься, пойдешь работать.

Сначала мы снимали видео в Инстаграм для друзей и знакомых. После приятных отзывов начали дома записывать песни в стол. В один момент обнаружили, что композиций хватает на целый альбом и решили выложить на всеобщее обозрение.

- Как решили подать заявку и правда ли, что не ожидали победы? Каково быть на одном месте с Монеточкой и Хаски, которые также становились лауреатами? И что решили делать с призом?

- Правда не ожидали! Подали быстро, вспомнили накануне об этом конкурсе (то ли реклама была, то ли сказал кто-то из знакомых музыкантов) и быстро загрузили песню. У Хаски с Монеточкой была немного другая номинация. Мы же победители категории Young Blood. В этой же номинации побеждали Антоха МС, Sirotkin и Хадн Дадн. Отличие отбора тех годов в том, что раньше за участников голосовали люди, в этом году решали эксперты музыкальной индустрии. Пока что мы ждем статуэтку по почте и думаем над тем, что попросим. Подразумевается, что мы можем сами выбрать меру поддержки от Jager Awards – запись или помощь в контракте с лейблом.

- Для конкурса вы выбрали песню «Миражи». Почему ее?

- Выбрали ее, потому что изначально она стрельнула, стала будто визитной карточки группы, но сейчас стараемся отходить от нее, не хотим стать «группой одной песни».

- Часто читаете негатив в сети? Например, высказывание о том, что такой [как у «he»] пост-панк на всех платформах – что думаете?

- Пока не часто! Вот этот забавный хейт мы получили только после огласки, что мы взяли номинацию в Jager Music Awards. Иногда такое высказывание может промелькнуть, потому что чаще всего люди натыкаются на наш наиболее популярный трек «Миражи». Группа уже давно отошла от строгого пост-панка.

- Вполне вероятно, что после победы теперь вы можете вплотную подойти к федеральной или даже мировой известности. А сейчас есть это? Сколько ребят вас слушают с других регионов?

- В основном нас знают во Владивостоке и частично в Хабаровске. Если смотреть по прослушиваниям в Apple Music нас слушают еще на Украине, Эстонии, Германии и Чехии. Что касается подписчиков, знакомых музыкантов и просто тех, кто случайно забрел на страницу и остался, то в основном это города России, а также есть Беларусь, Казахстан и Турция. Точную цифру не скажу, но в среднем нас слушают от 3500 человек в месяц.

Напомним, Jager Music Awards проводится с 2014 года. В 2022 году, как и раньше, лауреатам премии положена поддержка – помощь в съемках клипа, выпуска сингла и другие.

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