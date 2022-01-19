Больная Covid-19 фотограф из Владивостока пожаловалась на условия в больнице

Пять человек на маленькую палату. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Заболеть коронавирусом – уже почти беда, а подхватить инфекцию и оказаться в больнице с далеко не самыми лучшими условиями и вовсе можно приравнять к трагедии. Именно такая неприятная история случилась с фотографом из Владивостока Вероникой. Фотографиями своего временного пристанища она поделилась на странице в Facebook.

На кадрах видно – расстояние между двумя кроватями около полуметра, двум людям не развернуться, а в палате их пять. Но, допустим, ладно пациенты – у них постельный режим, ну а врачи, которые там трудятся? Кстати, про постельный режим: по словам женщины, они не могут пользоваться туалетом, поэтому по нужде приходится ходить на специальные ведра. Место давит и угнетает даже через фотографии, а что же переживают сами люди… Обо всей реальности Вероника рассказала сама:

– Возник вопрос по поводу норм размещения пациентов в стационаре при Covid-19 – расстояние между койками менее полуметра, больные с разной степенью заболевания, без возможности пользоваться туалетом (постельный режим, нужды на горшок) находятся вот в таких непростых условиях. При этом отделение не переполнено, есть свободные места, – пишет Вероника и обращается к краевому Минздраву. – Проясните, пожалуйста, волнуемся не только за себя, но и за возможность медперсонала качественно проводить процедуры – ставить капельницы, снимать ЭКГ, брать кровь.

Между кроватями меньше полуметра. Фото: Вероника СТАХЕЕВА

Чуть ли не вишенкой на торте оказался таракан в еде.

– Про питание можно отдельно, но в данной ситуации не до жиру, – написала фотограф.

На ситуацию сразу же отреагировала пресс-служба министерства здравоохранения Приморья. Там рассказали, что инфекционный госпиталь при краевой больнице №2 на 186 мест развернули первым в крае. За всю пандемию здесь вылечили больше пяти тысяч тяжелобольных людей.

– Сейчас заполняемость госпиталя составляет 80%, свободные места всегда есть в резерве на случай экстренной госпитализации тяжелых пациентов из края. Сегодня ресурсы больниц края мобилизуются перед наступлением лавинообразного роста заболеваемости, который ожидают к 1 февраля, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Передвижение людей по больнице минимизированно. Фото: Вероника СТАХЕЕВА

По словам спикера, в госпитале установлены правила – минимизировать передвижение пациентов, так как стадии заболевания коронавирусом у людей разные, и многие находятся на кислородной поддержке – без нее ходить опасно. Поэтому в палатах и стоят утки для нужд.

Также в Минздраве отметили, что еду из пищеблока приносят пациентам до тумбочек. Фотография с «белковой добавкой» станет поводом для внутренней проверки. Администрация лечебного учреждения готова показать и рассказать про условия пребывания и лечения пациентов и приглашает журналистов в красную зону.

В обеде попался таракан, не самая приятная добавка. Фото: Вероника СТАХЕЕВА

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