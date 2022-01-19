Меньше – лучше: УМВД дальневосточной столицы поделилось важными цифрами

Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку

2021 год прошел, но не все итоги еще подведены. С результатами работы за минувшие 12 месяцев выступили сотрудники Управления МВД России по Владивостоку. «Комсомольская правда» ознакомилась с основными моментами доклада и предлагает читателям сделать то же самое.

КУРС НА СНИЖЕНИЕ

Начальник городского управления полковник полиции Вадим Холмогоров заметил, что оперативная обстановка в столице Приморья находится под контролем правоохранительных органов. За прошедший год на 59% упало количество разбойных нападений и на 17% – грабежей. Стали меньше регистрироваться кражи из квартир и угоны авто, на 19 и 16 процентов соответственно. Меньше стали конфликтовать и в семьях – количество бытовых преступлений снизилось на 18%.

Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку

Полицейский также рассказал и про статистику аварий: за год во Владивостоке зарегистрировано 11,5 тысячи ДТП, и это на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Хороший знак – снизились дорожные происшествия с детьми.

Кроме того, глава полиции Владивостока сказал о продолжении работы с мигрантами. За 2021-й на учет поставили почти 140 тысяч иностранцев, почти тысяча хочет получить российское гражданство.

СПАСИБО

По итогам своего отчета о прошедшем годе Холмогоров подчеркнул потенциал коллектива и его работоспособность и отметил важность сотрудничества различных ведомств и властей разного уровня.

Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку

За образцовое исполнение служебных обязанностей и за достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности были награждены 23 сотрудника полиции почетными грамотами и благодарностями.

В ходе совещания определены приоритетные задачи по дальнейшему повышению эффективности работы подразделений УМВД России по Владивостоку.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.