Меньше – лучше: УМВД дальневосточной столицы поделилось важными цифрами

Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку
2021 год прошел, но не все итоги еще подведены. С результатами работы за минувшие 12 месяцев выступили сотрудники Управления МВД России по Владивостоку. «Комсомольская правда» ознакомилась с основными моментами доклада и предлагает читателям сделать то же самое.
КУРС НА СНИЖЕНИЕ
Начальник городского управления полковник полиции Вадим Холмогоров заметил, что оперативная обстановка в столице Приморья находится под контролем правоохранительных органов. За прошедший год на 59% упало количество разбойных нападений и на 17% – грабежей. Стали меньше регистрироваться кражи из квартир и угоны авто, на 19 и 16 процентов соответственно. Меньше стали конфликтовать и в семьях – количество бытовых преступлений снизилось на 18%.
Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку
Полицейский также рассказал и про статистику аварий: за год во Владивостоке зарегистрировано 11,5 тысячи ДТП, и это на 7% меньше по сравнению с прошлым годом. Хороший знак – снизились дорожные происшествия с детьми.
Кроме того, глава полиции Владивостока сказал о продолжении работы с мигрантами. За 2021-й на учет поставили почти 140 тысяч иностранцев, почти тысяча хочет получить российское гражданство.
СПАСИБО
По итогам своего отчета о прошедшем годе Холмогоров подчеркнул потенциал коллектива и его работоспособность и отметил важность сотрудничества различных ведомств и властей разного уровня.
Фото: УМВД РФ по городу Владивостоку
За образцовое исполнение служебных обязанностей и за достигнутые положительные результаты в оперативно-служебной деятельности были награждены 23 сотрудника полиции почетными грамотами и благодарностями.
В ходе совещания определены приоритетные задачи по дальнейшему повышению эффективности работы подразделений УМВД России по Владивостоку.
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