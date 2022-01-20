Родители заметили неладное. В Приморье детского тренера подозревают в педофилии

Родители нескольких детей подали заявления в Следственный комитет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Приморье на детского тренера по борьбе возбудили уголовное дело, его подозревают в домогательстве к детям. В социальных сетях ссылаются на маму, которая заметила что-то неладное, потому что мужчине очень сильно не нравилось, когда на тренировках были родители. По ее словам, он говорил, что дети из-за этого отвлекаются. Несколько девочек пожаловались родителям, что он трогает их во время перерывов между тренировками и сажает к себе на колени.

- По версии следствия, подозреваемый во время проведения тренировок по борьбе совершил в отношении трех несовершеннолетних воспитанниц иные действия сексуального характера. Его заключили под стражу, расследование уголовного дела продолжается, - узнал корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» в пресс-службе следкома Приморья.

Родители говорят, что в тех редких случаях, когда им удавалось бывать на тренировках, они не замечали ничего подозрительного, и, если бы дети ничего не рассказали, возможно, оставались бы в неведении и дальше.

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