На Камчатке руководство спасательного центра предлагает подчиненным поделиться деньгами

Обращение отправили родственники сотрудников КСЦ МЧС РФ. Фото: Милана СОКОЛ

Туманная история разворачивается в одном из регионов Дальнего Востока – руководство Камчатского спасательного центра МЧС России заподозрили в вымогательстве части зарплат и других выплат. Как отмечают в Следственном комитете России, обращение об инциденте поступило председателю СКР Александру Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте» от родственников сотрудников КСЦ МЧС РФ.

Глава российского Следкома поручил руководителю Главного военного следственного управления СКР проверить обращение и разобраться в деле. За рассмотрением заявления будет следить центральный аппарат ведомства.

Редакция «Комсомольской правды» обратилась в Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю за комментарием:

– Данная проверка проводится Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю и Военной прокуратурой гарнизона. В военное следственное управление СК России по Тихоокеанскому флоту, следственное управление СК России по Камчатскому краю и прокуратуру Камчатского края заявлений с жалобами на правонарушения не поступало. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю держит ситуацию на контроле.

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