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Общество20 января 2022 8:26

На Камчатке руководство спасательного центра предлагает подчиненным поделиться деньгами

Глава СКР Александр Бастрыкин взял инцидент под свой контроль
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Обращение отправили родственники сотрудников КСЦ МЧС РФ.

Обращение отправили родственники сотрудников КСЦ МЧС РФ.

Фото: Милана СОКОЛ

Туманная история разворачивается в одном из регионов Дальнего Востока – руководство Камчатского спасательного центра МЧС России заподозрили в вымогательстве части зарплат и других выплат. Как отмечают в Следственном комитете России, обращение об инциденте поступило председателю СКР Александру Бастрыкину в социальной сети «ВКонтакте» от родственников сотрудников КСЦ МЧС РФ.

Глава российского Следкома поручил руководителю Главного военного следственного управления СКР проверить обращение и разобраться в деле. За рассмотрением заявления будет следить центральный аппарат ведомства.

Редакция «Комсомольской правды» обратилась в Главное управление МЧС РФ по Камчатскому краю за комментарием:

– Данная проверка проводится Главным управлением МЧС России по Камчатскому краю и Военной прокуратурой гарнизона. В военное следственное управление СК России по Тихоокеанскому флоту, следственное управление СК России по Камчатскому краю и прокуратуру Камчатского края заявлений с жалобами на правонарушения не поступало. Главное управление МЧС России по Камчатскому краю держит ситуацию на контроле.

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