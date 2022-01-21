Сотрудники компании SBT из Владивостока: завоз гибридных автомобилей подорожает на 200 тысяч

На эфире радио «КП – Владивосток» Кристина Ли и Захар Подолько рассказали о ввозе машин из Японии. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

Импорт легковых автомобилей в России по итогам 11 месяцев за 2021 год вырос на 46,8%. По данным федеральной таможенной службы России, в отчетный период в страну ввезли машины на 7 миллиардов 358 миллионов долларов. В ноябре импортировали 26 тысяч машин на 669 миллионов долларов. О том, насколько усложнился ввоз автомобилей и какие изменения произошли с наступлением 2022 года, обсудили в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» с Кристиной Ли коммерческим директором офиса SBT и Захаром Подолько менеджером по работе с клиентами.

- Многие жители Приморья покупают автомобили через компанию SBT. Расскажите, какие конкурентные преимущества у вашей компании?

Захар Подолько

- Прозрачность. Вы точно будете знать, сколько стоит машина, доставка и фрахт – провоз на судне. Например, стоимость машины – 10 рублей, доставка – 20 рублей, фрахт – 30 рублей. Так у клиента складывается общая картина и он примерно понимает, какую сумму надо будет заплатить. Также можно добавить надежность, когда покупатель знает, что машина точно дойдет до него. У нас есть прайс, по которому мы работаем, и фиксированная комиссия 15 тысяч рублей, прописанная в тарифах.

Кристина Ли

- Стоит отметить, что иногда цена может увеличиваться. Например, из-за катаклизмов. Но в основном мы придерживаемся единого прайса.

- Назовите топ-5 машин, за которыми к вам обращаются.

Захар Подолько

- Это Toyota Prius 20, Toyota Passo, Toyota Aqua, Toyota Wish и Nissan Note.

- По сравнению с 2020-2021 годами, машин стали покупать больше или меньше?

Кристина Ли

- В 2021 году в среднем 2 500-2 800 автомобилей входили в Россию через нашу компанию. До этого мы стабильно ввозили 2 тысячи.

- Какие факторы влияют на рост и падение продаж? Есть ли сезонность?

Кристина Ли

- Последние два года мы сезонности не наблюдаем. Зимой и летом примерно одинаковая просадка, потому что новогодние каникулы, а летом все уезжают в отпуска. В весенне-осенний период мы продавали очень много автомобилей. В январе мы стабильно привозим на 200 единиц меньше.

- Стоит обращать внимание на аукционы перед «золотой неделей» — праздничные выходные дни, когда большинство аукционов закрываются?

Захар Подолько

- Всегда стоит. Не будет такого, что именного перед «золотой неделей» стрельнет определенная ставка и выигрышной окажется та, которая удобна вам по цене. Это вопрос случая.

По словам Захара Подолько, главные качества их компании - прозрачность и надежность. Фото: Ольга КОСТЕНКО.

- После того, как человек купил машину на аукционе, когда он ее получит?

Захар Подолько

- Через два-два с половиной месяца.

- С чем связаны такие сроки?

Захар Подолько

- Раньше в среднем срок был месяц, но сейчас купили много авто, и выстроилась очередь на два с половиной месяца вперед. Покупают машины сумасшедшими количествами. Этому есть ряд причин. Первое – увеличение спроса на японские автомобили, подорожание проводников, видеосхем, платы.

Кристина Ли

- Из-за этого некоторые производителей вынуждены сокращать производство, закрывать заводы. Отсюда дефицит автомобилей у дилеров, и люди начинают покупать б/у машины.

- Срок поставок в этом году изменится? Можно ли будет получить машину раньше?

Кристина Ли

- Мы ждем марта, хотя я не услышала причин, почему именно этот месяц. Пока что по прогнозам сроки не поменяются.

- Японские стоянки на отправку автомобилей полностью забиты, и японцы отказываются принимать аукционные машины. Как вы с этим боритесь?

Кристина Ли

- Мы каждый день ищем стоянки. У нас много своих арендованных площадок, но они все забиты, как и у судовых компаний. Мы регулярно получаем сообщения о том, что стоянка закрыта и больше не может вмещать машины.

- Есть ли какие-то нововведения на ввоз автомобилей в этом году?

Захар Подолько

- Электромобили теперь с пошлиной. Например, на праворукую Tesla за 5 миллионов йен пошлина составит 320 тысяч рублей. Без ГЛОНАССАа теперь можно ввозить машины для себя раз в три года. И через каждый год с навигацией.

- Насколько увеличится цена на завоз гибридных автомобилей?

Захар Подолько

- На 150-200 тысяч. Подорожают машины объемом от 1 до 8 литров. Особенно ощутят удар те, кто захочет привезти такие популярные марки, как Nissan X-Trail, Toyota Prius и Subaru Exiga. То есть сейчас у нас пострадают все машины, которые везлись на юридических лиц, а их было очень много. Поток Toyota Prius 30 был настолько плотный, что около половины машин мимо нашей компании иногда проходит.

- Что будет с ценами в этом году?

Кристина Ли

Повысится стоимость фрахта и скорее всего доставки по Японии. Мы стараемся держаться на прежнем уровне, но, думаю, транспортники начнут повышать ценники. Так что готовьте много, лучше готовиться к худшему и получить лучшее.

- Среди обледенелых машин, которые в декабре прибыли во Владивосток, были ваши?

Захар Подолько

- Были, но вопрос еще не решился. В этом случае, это была ошибка судовой компании и отвечать перед людьми будет она.

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