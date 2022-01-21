В Приморье обнаружен первый зараженный «омикроном»

Омикрон уже был зафиксирован в Хабаровске и Амурской области
Фото: Милана СОКОЛ
В Приморье зарегистрирован первый случай заражения новым штаммом коронавируса – «омикроном», сообщили в пресс-службе правительства Приморья.
Редакция запросила информацию у краевого Минздрава. Напомним, первый случай нового штамма выявили в Амурской области – заболел ребенок. Сегодня, 21 января, также зафиксировали первого зараженного в Хабаровском крае.
На Камчатке ждут результатов исследования, но когда они будут, неизвестно. Как удалось узнать редакции, в Чукотском автономном округе штамма не зафиксировано.
Обновление на 15:35:
Как отметили в пресс-службе министерства здравоохранения, новый штамм подхватил 33-летний житель Владивостока – офисный работник. Как рассказал сам заболевший, с нового года он не выходил на работу, не выезжал за пределы Приорья и не был вакцинирован от коронавируса. Врачи сказали, что человек легко переносит болезнь, заболевание протекает в легкой форме по типу ОРВИ. Житель края получает лечение и чувствует себя удовлетворительно.
В ведомстве добавили, все контактные изолированы и протестированы. Эпидемиологическое расследование продолжается, ситуация находится на контроле управления Роспотребнадзора.
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