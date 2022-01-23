Новый стадион и спортивная площадка появятся на улице Енисейская во Владивостоке

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Глава Владивостока Константин Шестаков вместе с горожанами встретился с представителями строительной компании ИСК «Система», которая планирует строительство многоквартирного дома в этом районе улицы Енисейская. В ходе встречи стало известно и о строительстве нового стадиона, а также спортивной и детской площадках. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

На встрече местным жителям представили проект будущего дома. Однако идея построить здесь 30-этажный многоквартирный комплекс горожанам пришлась не по нраву, поэтому от этой задумке застройщику пришлось отказаться. По новому проекту жилой комплекс будет состоять из трех секций в 7, 9 и 11 этажей. Таким образом, у соседних домов сохраниться вид на море. Также предусмотрен двухъярусный подземный паркинг и детская площадка на эксплуатируемой кровле.

Помимо этого учредитель компании ИСК «Система» Сергей Вахнин рассказал, что строительство стадиона начнется уже этим летом. Зимой горожане смогут использовать пространство для заливки катка, вокруг будет установлено освещение. Еще одна спортплощадка, по плану застройщика, появится на территории школы №7. Так, у воспитанников школы будет возможность заниматься волейболом, баскетболом, а также воркаутом. Возведет застройщик и детскую площадку в районе дома по улице Енисейская,6. На данный момент специалисты подыскивают подходящий для этого участок.

Фото: пресс-служба администрации Владивостока.

Застройщик заверил, что новый дом не создаст нагрузки на коммунальные сети. Отопление в доме будет электрическое, а на сетях холодного водоснабжения имеются свободные мощности для подключения новых абонентов. Жители также попросили предоставить им результаты экспертизы с материалами геологии, а также продолжить диалог и отвечать на все интересующие вопросы граждан.

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