Ни проехать, ни пройти. Жители городка в Приморье вынуждены рисковать жизнью, чтобы добраться до дома

Фото: instagram.com/newsfokino/

Водопроводная течь возле нескольких домов в городе Фокино уже который год доставляет неудобства жителям района. В этом году решение проблемы затянулось на дольше, чем обычно. Из-под земли в районе улиц Ленина и Белашева буквально образовались «горячие источники». Вместо того, чтобы оперативно решить проблему, образовавшуюся еще в конце 2021 года, коммунальные службы отложили ее в долгий ящик, и вот к чему это привело.

Фото: прислано очевидцами.

Вся дорога, а это небольшой спуск от дома по улице Ленина в сторону центральной трассы на улице Белашева, покрылась толстым слоем льда. С каждым днем ездить по такой обледенелой дороге становилось все сложнее, а жителям домов по улицам Ленина,15, Ленина, 11А и Белашева 16 и вовсе пришлось забыть, что такое подъехать на личном автотранспорте к подъездам.

И даже если днем лед таял, то к ночи месиво снова замерзало, а наутро на трассе появлялись ледяные глыбы, объехать которые было весьма сложно. Дорогу неоднократно посыпали землей и песком, чтобы хоть немного облегчить спуск и подъем, но насыпь очень быстро укатывалась колесами автомобилей в лед, толщина которого уже достигла максимальных размеров.\

instagram.com/newsfokino/

В январе 2022 года специалисты приступили к устранению неполадок. Первым делом рабочие выдолбили лед, который уже стал неотъемлемой частью дорожного полотна. Огромные ледяные булыжники в итоге оказались раскиданы по обе стороны дороги. Однако, перед тем, как долбить лед, специалисты забыли разобраться с течью, и уже на следующий день дорога снова оказалась во льду.

Неравнодушный житель города Фокино обратился с проблемой в социальные сети. В местном паблике появились фотографии заледенелых улиц:

- Горячая вода бежит по проезжей части, наледь. Неделю назад отчитались, что все сделали и наледь убрали, а это в действительности на 22 января 2022 года.

Фото: прислано очевидцами.

Как говорится, а воз и ныне там. К слову, рабочие действительно пытались решить проблему. Жители близлежащих домов рассказали корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток», что на прошедшей неделе из-за ремонтных работ в их домах несколько раз отключали и горячую воду, и отопление, а возле местной достопримечательности - «горячих источников» - собирались люди и что-то решали.

- Подумали, наконец-то, течь устранят, дорогу приведут в порядок. Но нет, ничего не изменилось, - рассказала жительница Фокино.

Редакция «Комсомольской правды» продолжит следить за развитием событий.

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