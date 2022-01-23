Приморец сбил девушку на трассе и выбросил тело погибшей под мост за чертой поселка

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия.

В Приморье расследуют резонансное уголовное дело. Виновник аварии, пытаясь скрыть следы преступления, вывез тело погибшей девушки за пределы населенного пункта и выбросил под мост. Чуть позже мужчину нашли и задержали. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Трагедия произошла вечером субботы, 22 января, в поселке Терней. 21-летняя девушка возвращалась домой с работы. Она даже не подозревала, что через какое-то мгновение ее жизнь оборвется.

В этот момент по дороге двигался автомобиль марки Toyota Corona Premio, за рулем которого находился мужчина. Рулевой иномарки нарушил правила дорожного движения и сбил пешехода. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте. Водитель, судя по всему, к такому сценарию был не готов. Понимая, что ему светит уголовная ответственность, он решил скрыть следы преступления. Это решение и сыграло роковую роль в его судьбе.

По предварительной информации, мужчина погрузил тело погибшей в свой автомобиль и вывез в лесной массив за чертой населенного пункта. Если быть точнее, то девушку он буквально выбросил под мост, а сам поспешил скрыться.

Так как Терней сам по себе небольшой, то слухи разнеслись по поселку со скоростью молнии. История о произошедшем буквально всколыхнула весь поселок, где почти все друг друга знают. Когда стало известно о резонансном ДТП, в местных чатах в мессенджерах появились фотографии предполагаемого виновника аварии. Чуть позже подключились и органы правопорядка – прокуратура поставила на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту смертельной аварии.

По данным пресс-службы ведомства, следственный орган возбудил уголовное дело признакам нарушения лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, сопряженное с оставлением места его совершения.

На данный момент тело девушки уже найдено и передано для проведения экспертиз.

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