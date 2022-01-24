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Владивосток23 января 2022 22:42

Во Владивостоке отменили уроки в ряде школ из-за сообщения о массовом минировании

"Заминированными" оказались 56 школ и МГУ имени Невельского
Руслан НОВИКОВ
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Сообщения получили более 20 школ. Из архива КП

Сообщения получили более 20 школ. Из архива КП

Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке ряд школ эвакуируют, уроки отменяются. Поступили сообщения о минировании ряда учреждений: №46, 57, 51. Эвакуируют детей в школах №10,17, 22, 28, 38, 62, 64, 68, 74 и 83.

Об этом стало известно из соцсетей. Редакция запросила информацию у органов правопорядка и мэрии Владивостока. Как сообщили очевидцы, дети массово расходятся по домам от Фирсова до проспекта 100-летия Владивостока. В мессенджерах родители тиражируют ту же информацию. На места прибыли сотрудники Росгвардии.

Дети расходятся по домам от улицы Фирсова до проспекта Столетия Владивостока

Дети расходятся по домам от улицы Фирсова до проспекта Столетия Владивостока

Фото: Милана СОКОЛ

ОБНОВЛЕНИЕ. В мэрии сообщили, что полиция провела проверку школ, куда поступил сигнал о минировании. Угрозы нет.

- Занятия в учебных заведениях продолжаются в штатном режиме. В школах, которые получили сообщения об угрозе минирования, проведены проверки правоохранительными органами. По данным на 8:30, такие сообщения получили более 20 школ, - уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

На 11.00 поступила информация, что заминирован также МГУ имени Невельского: курсантов и преподавателей эвакуировали. В сумме получены "звонки" на 56 школ, детских садов в списке нет. В пресс-службе мэрии добавили, что школы после проверок восстанавливают работу.

Те же сообщения получили школы Благовещенска сегодня, 24 января. Более того, заминированы оказались детские сады и один бизнес-центр столицы Амурской области. Отметим, учащихся срочно эвакуировали пару дней назад в Хабаровске: тревожные сигналы поступили как минимум в две школы. Волна лже-минирований периодически проходит по всей стране.

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