Во Владивостоке отменили уроки в ряде школ из-за сообщения о массовом минировании

Сообщения получили более 20 школ. Из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Во Владивостоке ряд школ эвакуируют, уроки отменяются. Поступили сообщения о минировании ряда учреждений: №46, 57, 51. Эвакуируют детей в школах №10,17, 22, 28, 38, 62, 64, 68, 74 и 83.

Об этом стало известно из соцсетей. Редакция запросила информацию у органов правопорядка и мэрии Владивостока. Как сообщили очевидцы, дети массово расходятся по домам от Фирсова до проспекта 100-летия Владивостока. В мессенджерах родители тиражируют ту же информацию. На места прибыли сотрудники Росгвардии.

Дети расходятся по домам от улицы Фирсова до проспекта Столетия Владивостока Фото: Милана СОКОЛ

ОБНОВЛЕНИЕ. В мэрии сообщили, что полиция провела проверку школ, куда поступил сигнал о минировании. Угрозы нет.

- Занятия в учебных заведениях продолжаются в штатном режиме. В школах, которые получили сообщения об угрозе минирования, проведены проверки правоохранительными органами. По данным на 8:30, такие сообщения получили более 20 школ, - уточнили в пресс-службе администрации Владивостока.

На 11.00 поступила информация, что заминирован также МГУ имени Невельского: курсантов и преподавателей эвакуировали. В сумме получены "звонки" на 56 школ, детских садов в списке нет. В пресс-службе мэрии добавили, что школы после проверок восстанавливают работу.

Те же сообщения получили школы Благовещенска сегодня, 24 января. Более того, заминированы оказались детские сады и один бизнес-центр столицы Амурской области. Отметим, учащихся срочно эвакуировали пару дней назад в Хабаровске: тревожные сигналы поступили как минимум в две школы. Волна лже-минирований периодически проходит по всей стране.

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