Самолет, летевший из Москвы на Камчатку, экстренно сел в Нижневартовске из-за ЧП на борту

Девушке поставили кислородную маску и вызвали врачей. Источник: instagram.com/kamchatka_online

24 января самолет Москва – Петропавловск-Камчатский совершил экстренную посадку в Нижневартовске. В социальных сетях стало известно, что произошло это скорее всего из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. В социальных сетях распространилась версия, что у девушки, которая летела этим рейсом, возникли проблемы с дыханием.

На борту находился депутат Законодательного Собрания Камчатского края Валерий Быков, он и снял на видео, как с самолета сливают топливо, чтобы совершить посадку. В этом видеоролике он упомянул о том, что кому-то потребовалась медицинская помощь. Пассажиры этого рейса пишут под постами о случившемся, что девушке пытались найти докторов среди летевших, поставили кислородную маску и вызвали врачей. По словам чиновника, бортпроводники сообщили, что с ней все хорошо.

Рейс из Москвы продолжил свой путь на Камчатку через Нижневартовск. По словам пассажиров, он задержится на два часа.

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