Стоп музыка: кафе и ресторанам Приморья выставляют счета за проигрывание популярных песен

Увеселительные заведения Приморья заставляют платить за музыку Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Над увеселительными заведениями Приморья навис «дамоклов меч» серьезных финансовых потерь – уже больше десятка баров, ресторанов и кафе региона «попали на деньги» за проигрывание популярных композиций без разрешения правообладателей. Деньги за фривольный подход к чужому творчеству успешно взыскивает через суд Российское авторское общество (РАО).

В настоящее время в картотеке Арбитражного суда Приморского края можно обнаружить почти 20 исков от организации к собственникам заведений в разных городах края. Среди пострадавших – бары, кафе и рестораны Владивостока, Находки и Уссурийска.

Исковые требования, понятно, разнятся, но все их объединяет общая причина, а именно «нелицензированное демонстрирование аудиовизуальных произведений». То есть проигрывание в заведениях музыкальных композиций без разрешения правообладателя, интересы которого и представляет Российское авторское общество.

Исходя из исков, за каждый факт прослушивания авторской композиции с бара или ресторана требуют 20 тысяч рублей, а общая сумма исковых требований зависит от количества «запрещенки» в плейлисте каждого заведения и числа зафиксированных проигрываний. С приморских заведений заявители требуют от 60 до 200 тысяч рублей.

Из материалов в картотеке арбитража видно, что суд уже полностью удовлетворил ряд поданных РАО в прошлом году исков, обязав владельцев заведений выплатить запрашиваемые суммы. Ряд обращений еще в процессе рассмотрения, однако, нет никаких сомнений, что и они в итоге будут удовлетворены.

Отметим, что Российское авторское общество является аккредитованной государством организацией для сбора вознаграждения в пользу авторов музыкальных произведений. Как отмечается на сайте РАО, размер авторского вознаграждения зависит от типа заведения (закусочная, бар, ресторан) и от объема озвучиваемой площади. Для каждого типа заведения утверждены тарифы ежемесячного платежа, которые рассчитываются по площади. Например, рестораны должны платить из расчета 37-40 рублей за квадратный метр, а кафе – 34-38 рублей в месяц.