«Моя квартира падает»: трещина на фасаде напугала жильцов новостройки во Владивостоке

В новостройке в новом микрорайоне пошла трещина по фасаду. Фото: www.instagram.com/patrokl.info.

Жители одного из домов жилого комплекса «Меридианы Патрокла» во Владивостоке бьют тревогу – несколько дней назад по кирпичному фасаду многоэтажки на Феодосийской, 37, пошла трещина. Внешне «разлом» не выглядит угрожающим, однако, судя по комментариям в общедомовой группе, уже успел изрядно напугать жильцов. Управляющая компания уже огородила опасный участок и ведет диалог с застройщиком по устранению дефекта.

Как рассказали корреспонденту «КП-Владивосток» в АО «Технология управления» (является управляющей компанией ЖК «Меридианы Патрокла»), сообщение о трещине на фасаде поступило от жильцов несколько дней назад.

– Мы незамедлительно направили на место своих специалистов, которые подтвердили, что трещина в облицовочном слое фасада действительно есть, и огородили участок возможного падения частей фасада в случае разрушения. Кроме того, было сделано оповещение всех жильцов через общедомовое мобильное приложение. О выявленном дефекте сразу проинформировали застройщика, совместно с его специалистами было проведено обследование трещины. Кроме того, представители застройщика укрепили место разлома металлоконструкциями во избежание дальнейшего разрушения. В настоящее время трещина угрозы конструкции не несет, опасности разрушения и выпадения частей фасада нет. Застройщик признал дефект гарантийным случаем и пообещал произвести ремонт после наступления положительных температур, – рассказал руководитель АО «Технология управления» Роман Ершов.

– Как только станет тепло и появится возможность переделать кладку, мы это сделаем, перекладем эту стену, – заверил генеральный директор «СЗ ПАТРОКЛ» Андрей Ситник. – Сейчас мы пытаемся разобраться, откуда взялась трещина. Достоверно ответить на этот вопрос можно будет после проведения экспертизы.В ООО «Специализированный застройщик ПАТРОКЛ» подтвердили, что займутся проблемным фасадом на Феодосийской, 37 как только это станет возможным по температурным показателям.

По его словам, предположительно деформация фасада могла стать следствием несогласованных перепланировок, которые жильцы проводят в своих квартирах.

У жильцов на этот счет иное мнение.

Как рассказала "КП-Владивосток" собственница квартиры на Феодосийской, 37, трещина, о которой идет речь далеко не первая - фасад начал разрушаться спустя всего несколько месяцев после сдачи дома.

- Я два года не могу сделать ремонт в квартире, потому что в квартире сквозная трещина 2 сантиметра. Ее состояние сейчас нежилое, потому что отопление не справляется. И эта трещина не только в одной квартире, эта трещина с 8-го по 24-й этаж по обоим стоякам. И она появилась не несколько дней назад. Первые трещины на фасаде были замечены еще в мае 2020 года, через четыре месяца после сдачи дома, и застройщиком проводились работы по фасаду. Ни о каких перепланировках, о которых сейчас говорит застройщик, в мае 2020 года и речи не шло. Потому что многие к тому времени даже ключи от квартир еще не получили. Сейчас, да, люди присоединяют лоджии, я соглашусь, что это ни с кем не согласовывается, но это не должно влиять на целостность фасада. Это происходит повсеместно по всем домам в городе, но проблемы с фасадами только у данного застройщика. Мы, жильцы, считаем, что была нарушена технология строительства. Сейчас ждем результатов независимой экспертизы, - рассказала женщина.

Отметим, жилой дом по улице Феодосийская, 37, был сдан в эксплуатацию в ноябре 2019 года.