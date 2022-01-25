В жилом многоэтажном доме в Приморье взорвалась граната

Фото: ФРОЛОВ Михаил.

Взрыв гранаты прогремел в одном из жилых многоквартирных домов в Приморье. По предварительным данным, есть погибший и пострадавшие. Подробности в материале «Комсомольской правды – Владивосток».

Инцидент произошел вечером во вторник, 25 января. В многоэтажном доме по улице Островского, 4, в Арсеньеве взорвалась граната. Оглушительный звук поднял на ноги всех жителей этажа. Выяснилось, что боевой припас взорвал некий мужчина, личность которого пока не установлена.

По предварительной информации, взрыв произошел не случайно – ему предшествовала драка. На какой почве произошел конфликт и что не поделили участники потасовки, пока неизвестно. В результате один из участников драки «принес» гранату и взорвал ее. Как итог – один человек погиб, еще трое пострадали, их задело осколками.

Еще одна из версий – мужчина предполагал, что в его руках находится муляж, а потому такого исхода событий никак не ожидал.

Известно, что подрыв устройства совершил уже ранее судимый житель города Арсеньев. Количество пострадавших возросло до пяти, включая самого виновника инцидента.

Прокурор Приморского края Сергей Столяров поручил прокурору города лично выехать на место происшествия, чтобы скоординировать действия правоохранительных органов по установлению обстоятельств случившегося.

По данному факту органом следствия возбуждено уголовное дело по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ – убийство, совершенное общеопасным способом и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ – незаконное хранение взрывных устройств.

Редакция «Комсомольской правды – Владивосток» продолжит следить за развитием событий.

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