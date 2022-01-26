В ветклинике Приморья произошел скандал после смерти собаки

Архивное фото «КП» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Зоозащитники, любители четвероногих и волонтеры сотрясают социальные сети новостью о смерти собаки Марты в одной из ветеринарных клиник Владивостока. Фотография мертвого животного на цепи в послеоперационном боксе (небольшом вольере с металлической дверцей) облетела местные паблики. Смотреть больно, читать комментарии страшно. Люди желают ветеринарам смерти и даже грозятся расправой. Марта, из-за гибели которой и произошел конфликт между персоналом и волонтерами, должна была провести в стационаре десять дней, ее забрали 14 января на стерилизацию и передержку. Пока она проходила лечение, ее ждали щенята, но они ее больше никогда не увидят. Малышам, которые остались без мамы, один из волонтеров пытается найти любящих хозяев. Было ли это жесткое обращение с животным или несчастный случай, попытался выяснить корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» и выслушал обе стороны.

За Марту

По словам волонтера, врачи сказали, что операция прошла хорошо. 17 января женщина приезжала проведать собаку, передала корм и лакомства и вывела ее на прогулку. Ее предупредили, что Марта периодически пытается вылезти из вольера, ведь до этого она никогда не сидела в замкнутом пространстве. Наверное, стоило насторожиться уже на этом моменте, но ее не забрали. Последующие дни женщина звонила, чтобы узнать состояние животного, волонтер уверяет, ей говорили, что с собакой все хорошо. Женщина отмечает, что нрав у дворняжки был покладистый, она была ласковой и дружелюбной. 21 января женщина приехала проведать свою подопечную, но Марта была мертва.

Женщина говорит, что прорвалась к боксу, а животное лежало на боку на полу, на шее – крайне короткая цепь, зацепленная за крюк в стене. Предположительно, именно длина «поводка» не давала собаке возможности лечь или сесть. По словам защитницы животных, в боксе не было еды и воды. Были только лакомства, до которых Марта не могла дотянуться. Но персонал объясняет, что миски не стоят в боксе постоянно, так как животных кормят в определенное время.

По словам женщины, в клинике утверждают, что Марта вылезала через отверстие в двери, поэтому ее и пристегнули. Также собеседница издания говорит, что все дальнейшие действия персонала были направлены на то, чтобы скрыть все следы: так, сотрудники закрыли все входы, пытались выпроводить женщину из помещения, чтобы отстегнуть собаку и убрать труп. Волонтер утверждает, что не отходила ни на шаг от бокса.

Как уверяет директор ветклиники «Друг» Александра Остапенко, он приехал на место, когда все разошлись, а в инциденте он не участвовал. (Волонтер говорит, что видела, как мужчина сидел в машине.) По его словам, уговаривать покинуть стационар группу зоозащитников, с которыми приехала собеседница издания, было бесполезно. Обе стороны вызвали полицию, пока в помещении царил хаос. От лица клиники приехал юрист – молодая девушка, с ней у волонтеров разговор не задался. Нашей редакции предоставили видео, на котором видно, что у нее выбили из рук телефон, когда она снимала их. Как говорит директор клиники, мобильный отлетел в один из вольеров, юрист пошла поднимать его и на глаза у полицейских ее заперли со словами: «Сама попробуй посидеть в таких условиях».

Слово Ветклинике

Скандал за кадром, по словам мужчины, продолжался около шести часов, животные были напуганы, а сотрудники не могли подойти к ним, так как волонтеры перегородили выходы. Но все это не вернет жизнь собаке, люди это прекрасно понимают. Можно ли было этого избежать, скорее всего да. Мы расспросили директора клиники о том, что было с Мартой за восемь дней в стационаре.

- На третий день после операции Марта полностью от нее оправилась и начала проявлять беспокойство. Она прыгала и пыталась выбраться из бокса, повисая на двери. Мы посадили ее на поводок, но она его разгрызла. Поэтому приняли решение посадить на цепь. Длина цепи была достаточной для того, чтобы собака и ложилась, и садилась в боксе, но не могла из него вылезти. Если бы она была очень длинной, Марта могла бы, как и до этого выпрыгнуть, повиснуть на двери и удушиться, - поделился с нами директор ветклиники Александр Остапенко.

Причина смерти?

Но зоозащитники не верят в то, что эти меры были на пользу собаке. Вид мертвой любимицы поверг женщину в шок, она составила петицию о закрытии клиники на Чуркине, так как в полиции, по ее словам, она пока не получила ответа.

Александр предоставил нам фотографии, на которых видно, как собака пытается перепрыгнуть через дверь и висит на ней. Также нашей редакции показали видео, на котором Марту моют волонтеры, и она спокойно стоит и никуда не убегает. Отметим, что в помещении кафельный пол как раз таки потому, что его удобнее всего убирать после подобных процедур. Выходит, что ей было ужасно некомфортно находиться в замкнутом помещении? Директор клиники подтверждает это, по его словам, для уличной собаки сидеть в четырех стенах было невыносимо, к тому же ее оторвали от щенков. Персонал предполагает, что Марта умерла из-за сердечной недостаточности. Восемь дней в маленьком боксе среди незнакомых людей и запахов ее добили. Но чья это вина? Тех, кто не забирал бедняжку или врачей? Тело собаки в тот злосчастный день волонтер забрала из клиники, причину смерти установит экспертиза.

Пока в этом деле нельзя поставить точку

По рассказу Александра, волонтеры видели в каких условиях содержат животное, в том числе они знали, что собаку пришлось держать на привязи. Но зоозащитница уверяет, что не замечала, когда забирала Марту погулять, на какой цепи сидит дворняжка, а если бы заметила, то сразу же забрала. Директор рассказал нам, что волонтеров не раз просили забрать животное, но по словам женщины, которая поведала общественности о случившемся, лично ей никто не звонил и не просил об этом.

После всего того, что произошло, в одну из данной сети клиник поступил анонимный звонок с угрозами. Обеспокоенные собачники, которые уже пользовались услугами этой компании, по словам Александра, звонят и с ужасом спрашивают: «Вы что там питомцев убиваете?». Волонтеры пишут посты с лозунгами «Закрыть живодерню». Смерть Марты повлекла печальные последствия для зоозащитников, врачей, щенят, которые остались без мамы и для людей, кому небезразлична судьба братьев наших меньших. Но таких историй не было бы, если бы люди несли ответственность за тех, кого они приручили. Не было бы цепей, беспризорных щенков, недоверия и боли утраты.

Желающие приютить одного из щеночков (все девочки) могут обращаться по телефону: +7 902 555-95-21

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