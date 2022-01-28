История с душком: внутри школы в Приморье установили биотуалет

Биотуалет установили на время ремонта. Фото: instagram.com/news_patrul

Учащиеся в школе в селе Екатериновка Партизанского района жалуются на неприятный запах. Дело в том, что в учебном заведении прямо посреди коридора поставили биотуалет. Почему уличный туалет установили внутри помещения, выяснила «Комсомольская правда – Владивосток».

Информация об этом появилась в социальных сетях. В Инстаграм выложили фотографию биотуалета, который стоит прямо в коридоре школы. Также к посту приложили скриншот переписки, из которого понятно, что кабинку установили в этом году.

«Веселый туалет», как его назвали некоторые, многим не понравился. Оно и не удивительно, ведь запах, по словам учеников, распространяется по всему коридору, если не зданию.

«Комсомольская правда – Владивосток» попыталась связаться с администрацией школы, чтобы узнать, почему биотуалет не поставили на улице. Однако дозвониться до учебного учреждения не удалось.

Поэтому редакция обратилась за комментарием в пресс-службу министерства образования Приморья. Оказалось, что в школе проходит ремонт туалета. Чаши «Генуя» (напольные унитазы, – прим. ред.) меняют на обычные, поэтому приняли такое временное решение.

Некоторым такое решение проблемы показалось забавным.Фото: instagram.com/news_patrul

В комментариях под постом многие не понимают, почему нельзя было сделать ремонт летом.

- Минобразования Приморья начало внутреннюю проверку по факту проведения планового ремонта в школе в учебное время, а не во время каникул, - добавили в пресс-службе.

Людей также возмущает то, что кабинку поставили не на улице. Однако некоторым такой новаторский подход к решению проблемы пришелся по нраву:

- Хоть не на мороз детям бегать. Конечно, все это ужасно, но за смекалку и решение ставлю плюс.

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