«Смотрю на его фото и плачу». Сложнейшую операцию впервые провели в Приморье трехмесячному малышу

Доктор приехал прооперировать детей и провести мастер-классы для местных хирургов совершенно бесплатно Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Во Владивостоке на базе «Краевой детской клинической больницы №1» известный детский хирург из Иркутска Юрий Козлов провел уникальную операцию трехмесячному пациенту. Изначально он планировал поработать только с ним, но, когда твоя профессия связана с детьми, выбирать не приходится. Помощь понадобилась еще трем ребятам (всего четыре операции). Корреспонденту «Комсомольской правды – Владивосток» посчастливилось увидеть работу профессионала своими глазами. Журналистов пропустили в операционный кабинет на первую в списке операцию эндоскопической хирургии паховой грыжи у двухлетнего мальчика.

Помощь понадобилась еще трем ребятам (всего четыре операции) Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Когда мы входили в кабинет, доктора говорили своим коллегам: «Это очень важно, на это обязательно нужно посмотреть». Операция, на которую мы попали по времени заняла всего десять минут, сразу же после нее доктор согласился уделить нам время. Затем, по врачебным стандартам он должен был выйти в душ, а после этого вновь приступить к работе. И так по кругу, пока все не будут прооперированы.

Молодые специалисты с горящими глазами следили за операцией Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Я впервые оказался в стенах «Краевой детской больницы» мне очень тепло и приятно находиться здесь, потому что я вижу, что меня окружают профессионалы. Первая операция была примером того, как можно особенно новым способом вылечить паховую грыжу, это самое распространенное заболевание в детском возрасте. Я представил свою авторскую методику, она называется «Фелпс». Аббревиатура, которая похожа на имя известного американского пловца Майкла Фелпса. Операция абсолютно нетравматичная и позволяет избавить ребенка не только от паховой грыжи, но и от рецидивов, - объяснил нам Юрий Козлов.

«Это очень важно, на это обязательно нужно посмотреть», - говорили врачи Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Второй на очереди была трехлетняя девочка, ее ждала та же процедура. Она держалась стойко, заплакала только перед дверьми кабинета. Испугалась, что рядом нет мамы, с которой нам, кстати, удалось поговорить.

- Мы очень рады, что попали именно к этому врачу, операция будет без разрезов, буквально десять минут и доченька будет здорова…(в этот момент голос у женщины задрожал) Изначально мы обращались к педиатру, нам сказали наблюдать за ней. В садике хирург осматривал ребят и именно он поставил ей диагноз – межпаховая грыжа. Нам сказали, что до пяти лет обязательно нужно заняться лечением, - рассказала Людмила Василькова.

Перед той самой сложнейшей операцией, ради которой и приехал Юрий Козлов во Владивосток, он пообщался с матерью трехмесячного пациента, расспросил про ее самочувствие, успокоил и рассказал вкратце в чем будет заключаться его работа. Мы тоже поговорили с девушкой, она показала нам фотографии своего малютки и поделилась их историей.

Мама трехмесячного пациента показала нам фотографии своего малютки Фото: Екатерина МАКСИМОВА

- Мне очень сложно объяснить свои эмоции. Ночь перед операцией мне очень тяжело далась, я так переживала, куча мыслей лезла в голову. Безумно рада, что мой ребенок в надежных руках такого профессионала. Первая мысль была о том, что это будет лапароскопия, никакой полостной операции, это очень хорошо, Амир ведь такой маленький. Вообще все началось практически с самых первых дней его рождения. Я заметила, что малыша часто тошнит, мне говорили, что это норма. Но в какой-то момент тошнота стала коричневого цвета. Я так испугалась, мы приехали в больницу. Нас сразу же положили в палату, а потом рентген показал, что у ребенка грыжа пищеводного отверстия диафрагмы. Это очень редкая болезнь, я читала, что это чуть ли не один случай на три тысячи детей. Не понимаю, почему так произошло, но он уже родился таким. Странно, что этого не выявили на обследовании, которое я проходила до родов. Сейчас главное, что мой малыш готов к операции. Все родственники поддерживают, звонят, а я смотрю на его фотографии, плачу. Но верю, что все пройдет хорошо, - рассказала Анастасия Баходирова.

Эндоскопическая хирургическая стойка Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Из-за болезни у маленького Амира желудок начал перемещаться в грудную клетку. По словам специалистов, если вовремя не начать лечить болезнь, последствия могут быть печальными. Во время операции трехмесячному пациенту желудок вернули в брюшную полость, а расширенное отверстие диафрагмы особым образом ушили. Плюс эта процедура дополняется еще и антирефлюксной защитой для того, чтобы не было рвоты у ребенка во время послеоперационного периода. Несмотря на то, что операция сложная, ее делают достаточно часто по всему миру, но во Владивостоке такую работу провели впервые. Безусловно, это бесценный опыт для врачей клиники.

Мама Амира - Анастасия Баходирова Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Доктор приехал прооперировать детей и провести мастер-классы для местных хирургов совершенно бесплатно по приглашению клиники. Оплатила это мероприятие компания «Карл Штольц», в рамах своих образовательных программ. Она же несколько лет назад поставила в эту больницу эндоскопическую хирургическую стойку (На ней и проводили обучение специалистов).

- Так как наше учреждение вошло в пилотный проект межрегиональных хирургических центров, то конечно же для наших специалистов очень важен обмен таким опытом. Высокие технологии, это прежде всего профессионализм и навык, наверное, это то, чего не хватает нашим детским хирургам. Главное показать, как нужно выполнять работу с помощью высокотехнологичного оборудования. Сейчас все операционные вмешательства уходят в сторону высоких технологий, в том числе в сторону эндоскопической хирургии. Они малотравматичны, быстры по времени и конечно же реабилитационный период пациента проходит намного быстрее. Вы видели не только лечебный процесс, но и процесс обучения, - отметила главный врач клиники Инна Зеленкова.

Главный врач клиники - Инна Зеленкова Фото: Екатерина МАКСИМОВА

Осенью 2021 года «Комсомолка» присутствовала на встрече ведущих специалистов в области онкологии в стенах этого учреждения. Мероприятие посетил Сергей Шариков профессор и доктор педагогических наук, он рассказал о своей интереснейшей программе, единственной во всей стране - обучение детей, находящихся на длительном лечении. Ребята, болеющие раком, могут ходить в школу «Учим-Знаем», где с ними будут работать лучшие преподаватели, прошедшие определенную подготовку.

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