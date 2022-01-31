Развязка как в Москве, сделают китайцы: развитие Владивостока обсудили с Трутневым

Вице-премьер Юрий Трутнев, глава Минвостокразвития Алексей Чекунков и губернатор Приморья Олег Кожемяко Фото: Владимир СЕМЕНОВ

Полномочный представитель президента на Дальнем Востоке Юрий Трутнев посетил Приморье с рабочим визитом. Обсудили итоги 2021 года, наметили планы. «Комсомолка» собрала основные тезисы полпреда на совещании, посвященном социально-экономическому развитию края.

Ментальность у нас такая: Трутнев – о дальневосточном гектаре

Одним из громких заявлений полпреда стала выявленная проблема в оформлении участка в рамках программы «дальневосточный гектар». Дело в том, что чиновники, утверждает Трутнев, задерживают выдачу гектара (что теоретически позволяет оставить землю государству), так как владельцы участков медлят с освоением гектара.

- Даже если ты просто вскопал участок, то ты уже освоил гектар <…> К сожалению, у нас ментальность по пословице, - пока гром не грянет. Поэтому многие люди начали заниматься переводом полученных участков в собственность непосредственно перед завершением пятилетнего периода.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков оперативно заявил, что обзвонил тех, у кого возникли проблемы – они участок точно получат. В то же время полпред напомнил, что механизм специально был разработан так, чтобы чиновники не участвовали в выдаче гектара. Поэтому губернатору Приморья Олегу Кожемяко и главному федеральному инспектору края Сергею Грызыхину поручено проанализировать заявления. Аналогичную просьбу Трутнев отправил и в генпрокуратуру – проверить задержку в оформлении на корыстный умысел. Как писала «КП-Владивосток», отдельным народным избранникам может грозить и уголовная ответственность.

ВКАД хотят строить китайцы – и даже за свои деньги

Одним из претендентов на строительство долгожданной развязки на Фирсова – Владивостокской кольцевой автодороги (ВКАД) - выступил китайский подрядчик. Конкурентами стали консорциум Газпромбанка и Руслана Байсарова (АО «Тэпк», АО «Уск Мост»). Юрий Трутнев поручил разработать финансовую модель проекта в течение месяца – тогда и выберут подрядчика.

В 2022 году проектирование объекта должны завершить. Строительство ВКАД предусмотрено генеральным планом развитием города, принятым еще в 2018 году из-за сложного рельефа дальневосточной столицы. Как уже писала «Комсомолка», соглашение с China Railway Construction Corporation подписано еще на полях шестого Восточного экономического форума осенью прошлого года. Планировалось, что ВКАД будет создан по образу Центральной кольцевой дороги Москвы – то есть, проезд будет платным, фиксировать его будут камеры-датчики. Такая система называется free flow – и деньги спишут автоматически.

Создадут дорогу по концессии – это форма государственно-частного партнерства. Инвестиции подрядчика, предварительно, составят не менее 30% от общей стоимости проекта (порядка 200 миллиардов рублей).

Мастер-план «Большого Владивостока»

Огромная автомагистраль, отметим, это часть амбиции властей создать на Дальнем Востоке первый город-миллионник. Добиться этого позволит «Спутник», который станет своеобразной пристройкой к Владивостоку. В качестве технического задания в прошлом году, напомнил Трутнев, был разработан проект Владивосток – 2050.

- Владивосток должен становиться более красивым и удобным для жизни. Меньше должно быть пробок на дорогах. Жилье должно стать более доступным для граждан.

О мастер-плане Владивостока на совещании более подробно рассказал главный архитектор Приморского края Александр Котляров. По словам специалиста, уже разработано несколько документов по развитию города. К ним относится объемно-пространственный регламент, мастер-план бухты Новик, центра Владивостока и района нефтебазы при участии японской компании Nikken Sekkei. Последняя активно занимается разработкой мастер-плана для агломерации Владивостока. Полпред добавил, что особое внимание уделят «фасаду» дальневосточной столицы:

- Мягко говоря, не очень выделен Владивосток на морской части, то есть фасада у города как такового нет. Довольно слабенько используется ландшафт, в который должны быть вписаны городские кварталы. Сопки просто срезаются, на них стоят дома без всякого учета внешнего облика, и просто все это не очень красиво и не очень правильно даже с точки зрения строительных норм и правил. Сделать нам надо довольно много.

А что уже сделано?

Немало изысканий еще предстоит специалистам и городским властям. Однако, по словам Юрия Трутнева, добиться удалось многого. Полпред назвал Приморье лидером среди регионов ДФО по темпам экономического развития:

- Промышленное производство выросло на 20,5%, в обрабатывающем секторе рост составляет 30,8%. На 10% выросло сельскохозяйственное производство. Увеличились объемы строительства. За 2021 год введено почти 900 тысяч квадратных метров, что на 36% больше, чем в 2020 год.

О снабжении Приморья жильем оперативно высказался губернатор края Олег Кожемяко. Он напомнил, что объем сдачи производимого жилья будет ежегодно увеличиваться на 300 тысяч квадратных метров. И в 2022 году сдадут уже более миллиона «квадратов». Ранее губернатор заявлял, что эта мера поможет также снизить стоимость квартир в Приморье: региональное правительство также планирует помогать застройщикам в создании инфраструктуры микрорайонов.

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