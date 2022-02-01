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Владивосток1 февраля 2022 9:37

Во Владивостоке полыхает частная международная школа, частично обрушилась крыша

Огонь охватил около 1500 «квадратов», на место стянуты пожарные и выехал прокурор
Авторы (2):
Милана СОКОЛ
Милана СОКОЛ
Дарья НАУМЕЦ
Дарья НАУМЕЦ
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К моменту приезда пожарных огонь охватил крышу постройки. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

К моменту приезда пожарных огонь охватил крышу постройки. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

Первый вечер февраля в столице Приморья завершился масштабным пожаром. ЧП случилось в частной школе на Седанке. К моменту приезда пожарных частично обрушилась крыша. К счастью, в это время в здании не было людей.

Сильный пожар в данный момент пылает в международной школе на улице Горького, 10, во Владивостоке. Звонок в пожарную службу поступил в 17:53. На место выехали 55 спасателей. Когда они прибыли — горела кровля, которая вскоре обрушилась. Первая оценка сотрудников МЧС Приморья дает неутешительные данные — горит около 1500 квадратных метров здания. Пожару присвоен второй ранг.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

На место происшествия стянуты пожарные расчеты. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

В мэрии Владивостока уточнили, что огонь охватил частную школу по изучению корейского языка. На серьезное ЧП уже отреагировали надзорные ведомства. К школе выехал прокурор Советского района.

Постройки серьезно пострадали. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

Постройки серьезно пострадали. Фото: ГУ МЧС России по ПК.

Подробная информация уточняется.

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Происшествия: ЧП
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