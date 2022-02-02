Построить дом на дальневосточном гектаре станет проще

Кирилл со своей группой, развивающей туризм на Камчатке. Фото: Из личного архива

В начале 2022 года Госдума рассмотрит разработанный при участии Минвостокразвития и поддержанный правительством России пакет поправок в законодательство о «Дальневосточном гектаре» и «Гектаре в Арктике». Это программы, по которым гражданам бесплатно предоставляются земельные участки на Дальнем Востоке и на севере страны. О том, чем новации могут быть полезны «гектарщикам» поделился камчатский предприниматель Кирилл Шукшин, создавший на дальневосточном гектаре туристический центр.

ДАЛЬШЕ КАМЧАТКИ НЕ ДАДУТ!

– Еще пять лет назад идея участия в программе многим нашим друзьям представлялась авантюрой. Казалось, что питомник ездовых собак и этноцентр на гектаре – это какая-то утопия. Тем не менее, мы решили взять «дальневосточные гектары», расположенные в Елизовском районе Камчатского края. Это было удивительно – как так? Садишься за компьютер, открываешь карту и сам чертишь контур участка? Раньше не было такой возможности – получить землю через интернет и не обивать пороги.

Участок нам выделили быстро. А на строительство туристического этноцентра, посвященного традициям, быту и культуре коренных малочисленных народов региона, ушло несколько лет. Сегодня это уже работающий бизнес. Гости нашего центра могут посетить стойбища коряков и чукчей, попробовать блюда камчатской кухни в этнокафе, прокатиться на собачьих упряжках - в общем, приобщиться к местным традициям. За несколько лет у нас побывали уже несколько тысяч туристов со всей России.

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

Еще на старте проекта мы вступили в группы участников программы «Дальневосточный гектар» в социальных сетях. Это помогло оперативно собрать всю необходимую информацию, научиться на чужих, а не на собственных, ошибках.

Например, многие наши знакомые столкнулись с проблемой при строительстве жилья на гектарах. Выяснилось, что при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки получить разрешение на строительство невозможно. Чиновники наотрез отказывали в выдаче необходимых документов, ссылаясь на нормы градостроительного кодекса о недопустимости строительства при отсутствии градрегламентов.

Кот – тоже член команды! Фото: Из личного архива

РАЗРЕШЕНО ВСЕ, ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО

Законодательство о «дальневосточном гектаре» постоянно совершенствуется. Недавно на эту проблему, наконец-то, обратили внимание. В новом пакете поправок, уже внесенных в парламент, предусмотрен переход от запретительного подхода «запрещено все, что не разрешено» к принципу «разрешено все, что не запрещено». Новация, позволяющая вести строительство жилья на территориях, не имеющих граддокументации, может стать мощным стимулом для расширения индивидуального жилищного строительства.

ГОД – ЗА ДВА

Для некоторых участников программы непреодолимым препятствием стали административные процедуры. Например, граждане затягивали процесс оформления земли, не успевая вникнуть в вопросы, связанные с обеспечением участка инфраструктурой, коммуникациями. Между тем, на определение вида разрешенного использования участка отводился год. Время летит быстро – в спешке возрастали риски ошибочных решений. Законодатели хотят увеличить сроки выбора вида разрешенного использования земли с 1 до 2 лет. За два года можно более осмысленно и тщательно подойти к планированию.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ ДЕКЛАРАЦИЮ

Мы, как и другие предприниматели, постоянно находимся в движении. Приезжают туристы, параллельно продолжается стройка, требуется уход за животными – нашей «ездовой командой». В такой суете зачастую забываешь о формальностях. Таких, например, как подача декларации об использовании земли. Мы чуть не пропустили установленные законом сроки. Этот бюрократический барьер также планируется отменить. Такая новация, в сочетании с совершенствованием электронного документооборота, с возможностью подписания ключевых бумаг с использованием простой электронной подписи через личный кабинет в Госуслугах, позволит направить больше энергии на развитие бизнеса, а не на бумажные хлопоты. Вот тогда уже можно будет сказать, что революционный процесс цифровизации земельных отношений на Дальнем Востоке, который когда-то нас очень впечатлил, окончательно завершился.

ВТОРОЙ ГЕКТАР БРАТЬ БУДЕТЕ?

В этом году нашему проекту исполнится пять лет. За полгода до этой даты мы подали заявку на оформление земли в собственность. В феврале, когда истекут сроки договора безвозмездного пользования, станем полноценными владельцами участка. Очень ждем этого момента, так как хотим расширять территорию этноцентра, построить гостиницу для туристов. Кстати, намерены воспользоваться еще одной новацией - правом на получение второго гектара, которое ввели в прошлом году для тех, кто учпешно освоил «гектар» и оформил землю в собственность. Планируем на дополнительном участке построить большой дом для всей нашей семьи.

Поездка на Камчатке – отличный вариант для отдыха. Фото: Из личного архива

ВАЖНО

Что изменится в законодательстве о «дальневосточном гектаре»

1. Будет разрешено строительство индивидуальных жилых и садовых домов на гектарах даже в отсутствие утвержденных правил землепользования и застройки. ИЖС является одним из наиболее популярных видов использования гектара, которое может выбрать любой участник программы. Однако многие граждане не могут воспользоваться правом на строительство жилья, так как органы власти отказываются согласовывать проекты в случае отсутствия ПЗЗ, ссылаясь на нормы Градкодекса. Законопроект устраняет эту коллизию.

2. Отменится обязанность гражданина по представлению декларации об использовании участка. По действующим правилам декларация подается в течение 3 месяцев через 3 года после заключения договора на «гектар».

3. С 1 года до 2 лет увеличится срок, отведенный для выбора вида разрешенного использования участка. Таким образом у граждан появится больше времени для того, чтобы определиться, каким образом будет использоваться гектар - для строительства жилья, развития фермерского хозяйства, реализации туристических проектов и в других, разрешенных законом, целях.

4. Появится возможность использования простой электронной подписи для оформления ряда документов (например, для подписания заявления на предоставление участка в пользование или согласие с одной из схем размещения участка).

5. Документы можно будет направить через Единый портал государственных услуг. С появлением «единого окна» существенно возрастет удобство пользования сервисом.

6. Законопроектом уточняется перечень оснований для возврата заявления о предоставлении участка в собственность или в аренду. Это нововведение позволит государственным органам оперативно перенаправлять некорректно поступившие заявления правильным адресатам без участия гражданина.

Предприниматель и его группа постоянно придумывает новые идеи. Фото: Из личного архива

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