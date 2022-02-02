Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Дальний Восток
ФотоВидеоОлимпиада 2022Covid-19 во ВладивостокеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Дальний Восток
-13°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Владивосток
Эксклюзив kp.rukp.ru
2 февраля 2022 8:25

«Реально трагедия»: в пригороде Владивостока снесли популярную гостиницу с японским рестораном

Отель Story c рестораном «Японский городовой» на Седанке сравняли с землей ради строительства парковки жилого комплекса
Владимир СЕМЕНОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Снос гостиницы.

Снос гостиницы.

Фото: принтскрин видео.

Популярную трехзвездочную гостиницу Story с рестораном японской кухни «Японский городовой» в районе Седанки во Владивостоке снесли. По предварительной информации, сделано это ради строительства парковки нового жилого комплекса. Пользователи соцсетей сожалеют об утрате полюбившегося заведения.

Видео с уничтожением здания на Маковского, 55В, где размещались гостиница и японский ресторан, появилось в одном из городских пабликов. На кадрах видно, как бульдозер сравнивает строение с землей.

Точная причина сноса неизвестна, однако авторы поста связывают его с планируемым размещением на этом участке автомобильной парковки строящегося по соседству ЖК «Сады Маковского». Жилой комплекс возводят на месте ранее снесенного недостроенного санатория «Коралл». Строительство ведет компания «Ренессанс-Актив». В рамках комплекса планируется построить четыре 27-этажных дома, семиэтажный бизнес-центр и подземную парковку.

«КП-Владивосток» не удалось оперативно получить комментарии от владельцев гостиницы и ресторана – сайт компании не работает, а контактные телефоны неактивны.

В комментариях к посту, горожане сожалеют об утрате популярного места:

- «Японский городовой» - когда-то отличное было заведение. Очень жаль.

- Реально трагедия. Лучшая в городе японская кухня была... Интересно, куда переедет? – пишут пользователи.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.

Общество: ВОПРОС ДНЯ
0