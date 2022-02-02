«Реально трагедия»: в пригороде Владивостока снесли популярную гостиницу с японским рестораном

Снос гостиницы. Фото: принтскрин видео.

Популярную трехзвездочную гостиницу Story с рестораном японской кухни «Японский городовой» в районе Седанки во Владивостоке снесли. По предварительной информации, сделано это ради строительства парковки нового жилого комплекса. Пользователи соцсетей сожалеют об утрате полюбившегося заведения.

Видео с уничтожением здания на Маковского, 55В, где размещались гостиница и японский ресторан, появилось в одном из городских пабликов. На кадрах видно, как бульдозер сравнивает строение с землей.

Точная причина сноса неизвестна, однако авторы поста связывают его с планируемым размещением на этом участке автомобильной парковки строящегося по соседству ЖК «Сады Маковского». Жилой комплекс возводят на месте ранее снесенного недостроенного санатория «Коралл». Строительство ведет компания «Ренессанс-Актив». В рамках комплекса планируется построить четыре 27-этажных дома, семиэтажный бизнес-центр и подземную парковку.

«КП-Владивосток» не удалось оперативно получить комментарии от владельцев гостиницы и ресторана – сайт компании не работает, а контактные телефоны неактивны.

В комментариях к посту, горожане сожалеют об утрате популярного места:

- «Японский городовой» - когда-то отличное было заведение. Очень жаль.

- Реально трагедия. Лучшая в городе японская кухня была... Интересно, куда переедет? – пишут пользователи.

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