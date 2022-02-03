Развитию края добавили денег

Очередное заседание ЗС ПК прошло 26 января. Фото: www.zspk.gov.ru

Дополнительные расходы на строительство новых школ, детских садов, больниц, спортивных объектов предусмотрели в первой в 2022 году корректировке краевого бюджета, которую в двух чтениях утвердили депутаты Законодательного собрания Приморья на очередном заседании. Расходы удалось нарастить за счет дополнительных поступлений из федерального бюджета, роста налоговых доходов, а также перехода средств, оставшихся с прошлого года.

Как пояснил председатель комитета по бюджетно-налоговой политике и финансовым ресурсам Галуст Ахоян, по итогам корректировки, доходы краевого бюджета на 2022 год составят 157,4 миллиарда рублей, расходы - 173,2 миллиарда рублей. Доходная часть бюджета на нынешний год увеличилась на 1,69 миллиарда рублей, а общий объем расходов на 2022 год вырос на 10,36 миллиардов рублей

Из них 302 миллиона рублей поступят в региональный бюджет за счет роста налоговой базы по налогу на прибыль организаций и НДФЛ. Еще более 1,38 миллиарда рублей регион дополнительно получит из федерального бюджета. Федеральные средства пойдут на образование, транспорт и дорожное хозяйство. Так, на мероприятия по модернизации школьных систем образования будет направлено свыше 776 миллионов рублей, на ремонт и содержание автодорог - 605,6 миллионов. Кроме того, Фонд содействия реформированию ЖКХ направит региону 2,8 миллиона рублей на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Корректировка предусматривает увеличение расходов по 14 краевым госпрограммам из 20. По программе «Обеспечение доступным жильем и качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения» расходы вырастут на 3,8 миллиарда рублей, по программе «Развитие транспортного комплекса» - на 3,2 миллиарда рублей. Расходы на образование повысятся на 1,9 миллиарда рублей. Дополнительные деньги пойдут на строительство школ в Большом Камне, селах Рощино (Красноармейский район) и Новолитовск (Партизанский район), а также детских садов в Артеме и Владивостоке, селах Вольно-Надеждинское и Чугуевка.

Сфера здравоохранения дополнительно получит 273 миллиона рублей. Деньги пойдут на строительство инфекционных больниц в селе Углекаменск (Партизанский ГО) и Владивостоке, пристройки к госпиталю ветеранов войн, врачебной амбулатории в поселке Заводском, поликлиник в поселке Трудовом и Владивостоке. На развитие спорта дополнительно предусмотрено почти 202 млн рублей. Большая часть из них - 155,7 миллионов - направят на создание новых объектов - стадиона с искусственным покрытием в селе Михайловка, крытого тренировочного катка в Арсеньеве, физкультурно-оздоровительного комплекса в Чугуевке и других.

Дополнительные 124 миллиона рублей предусмотрены на развитие культуры. Часть из них пойдет на ремонт Дома культуры «Любава» в селе Суражевка и фасада Дома культуры в селе Хороль. В рамках программы развития туризма предусмотрены 125 миллионов рублей. Эти деньги пойдут на благоустройство видовой площадки возле памятника В.К. Арсеньеву и Дерсу Узала в Арсеньеве.

Как отметил Галуст Ахоян, в корректировке также учтены средства бюджетного кредита 9,3 миллиарда рублей, который правительству региона удалось привлечь из федерального бюджета на реализацию важных инфраструктурных проектов. В частности, на создание промышленного парка «Большой Камень» в одноименном городе, развитие комплексной жилой застройки во Владивостоке и Уссурийске, детского сада в Снеговой Пади.

Парламентарии поддержали корректировку бюджета единогласно.

Также в ходе заседания депутаты поддержали инициативу губернатора Олега Кожемяко о необходимости срочных законодательных решений, которые позволят решить проблему с безнадзорными животными в регионе. При комитете краевого парламента по продовольственной политике и природопользованию создана рабочая группа по подготовке поправок в соответствующий региональный закон.

- Мы за гуманное отношение к животным, но наши приоритеты должны быть связаны с жизнью и здоровьем жителей каждого населенного пункта. Мы, депутаты, постоянно получаем от населения жалобы, что безнадзорные собаки на отдельных территориях представляют для них реальную угрозу. Поэтому я приветствую четкую позицию нашего губернатора о необходимости срочной корректировки краевого закона о безнадзорных животных и иных нормативных актов. Если потребуется, мы готовы инициировать внесение поправок в федеральное законодательство, в том числе объединившись с нашими коллегами-дальневосточниками в рамках Парламентской ассоциации «Дальний Восток и Забайкалье». Конечно, в этой работе мы должны опираться на опыт муниципалитетов, на мнение зооактивистов и общественности, рассматривать все предложения в комплексе, - отметил председатель Законодательного Собрания Приморья Александр Ролик.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам: vl@phkp.ru или +7 924 000-10-03

И не забудьте подписаться на нас в социальных сетях:

- Instagram;

- Вконтакте;

- Одноклассники;

- Facebook;

- Telegram.