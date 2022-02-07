На дороге в Приморье опрокинулся бензовоз с топливом, водитель убежал домой

Объемы утечки пока неизвестны.Фото: пресс-служба МЧС Приморья.

В Приморье на дороге опрокинулся бензовоз. По предварительным данным, он перевозил пять тонн дизельного топлива. Информацией об этом поделились с «Комсомольской правдой – Владивосток» в пресс-службе МЧС Приморья.

Как рассказали в ведомстве, авария произошла в Дальнегорске, а именно на 25 километре дороги Рудная Пристань – Каменка. Спасатели оперативно прибыли на место ЧП после получения сигнала.

Опрокинутый бензовоз застрял в деревьях. Сотрудникам МЧС приходится спиливать их, чтобы освободить транспорт.

Внутри машины спасатели не нашли водителя. Оказалось, что во время ЧП он получил травмы и отправился домой. Редакция обратилась в пресс-службу УМВД Приморья, чтобы узнать, как мужчина добрался до своего жилья.

Сейчас спасатели обрабатывают место происшествия абсорбентами, подготавливают все необходимое для перекачки дизеля. В ведомстве отметили, что после аварии топливо вытекло из транспорта. Объемы утечки пока уточняются.

Последствия аварии устраняют пять спасателей МЧС и две единицы техники.

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