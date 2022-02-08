Миллиардер и мать-одиночка: история с увольнением сотрудницы DNS в Приморье прогремела на всю страну

История с громким увольнением все же пришла к счастливому финалу. Фото: личная страница Дмитрия Алексеева в Facebook

Социальные сети Приморья уже несколько дней подряд будоражит история с увольнением сотрудницы сети DNS Ирины Парфенчик. Мать-одиночку с двумя детьми, что называется, «попросили» написать по собственному за помощь знакомой в подключении купленной в магазине сети стиральной машинки. Якобы по прямому указанию владельца компании, известного приморского олигарха Дмитрия Алексеева, который счел такую помощь работой мимо кассы.

Все началось с поста благодарности в соцсетях, где одна жительница Приморья рассказала о том, как знакомая помогла подключить ей только что купленную стиральную машинку. Казалось бы, ничего особенного, вполне обычная история. Но именно эта получила неоднозначное продолжение. Все дело в том, что хвалебный пост опубликовала известная приморская журналистка Лада Глыбина, а той, кого она публично похвалила, оказалась сотрудницей компании DNS, которая ей эту машинку и продала в одном из магазинов сети. И это сильно не понравилось владельцу компании, известному приморскому миллиардеру и постоянному фигуранту списков Форбс Дмитрию Алексееву, которого Глыбина не преминула отметить в посте. Мол, смотрите, какие кадры хорошие у вас работают.

Как показали последующие события, владелец DNS поступок Ирины Парфенчик расценил совсем по-другому. Потому что спустя некоторое время управляющий подразделения, в котором она работала, попросил женщину написать заявление по собственному. Просьбу объяснил поступившим указанием сверху, где действия Ирины расценили как работу мимо кассы.

Мол, не имела она права даже по дружбе и в нерабочее время оказывать услугу, которая есть в прайс-листе DNS. Ирина пререкаться не стала и уволилась. Несмотря на то, что одна воспитывает двух детей, имеет ипотеку, кредиты. Зато Лада Глыбина молчать не стала и вылила свое возмущение произошедшим в соцсети. Упрекнула бизнесмена в двойных стандартах.

- Наверное, это бизнес.Но по мне, это мерзость. И все ваши, Дмитрий, высокие слова о том, как сделать жизнь в России лучше разбиваются об этот маленький, рядовой случай с уволенным вашим сотрудником, - написала журналистка.

А дальше пошло-поехало – тема быстро распространилась по пабликам, следом ее подхватили и СМИ, в том числе, и за пределами Приморья.

Дмитрий Алексеев, который известен своей активностью в соцсетях, отмалчиваться не стал, и, как мог, пытался в комментариях донести до возмущенной общественности, что в его компании жесткие, но одинаковые для всех стандарты, как и ответственность за их нарушение. Однако, когда градус возмущения вырос уж очень сильно, пошел на примирительный шаг – встретился с уволенной сотрудницей и предложил ей помощь в открытии собственного бизнеса.

- Ирина работящий, энергичный человек. Сервис в области бытовой техники и электроники - отличное направление для предпринимательства. Я предложил стать для Ирины наставником в мире бизнеса и для меня будет честью ей помогать. Так как похоже, что я невольно явился катализатором всей этой истории (изначально некоторые хотели укусить именно меня), то помогу Ирине в том числе и материально. Уверен, что не только я, но и огромное число неравнодушных людей поможет Ирине развить свое дело. Талантливые приморские журналисты могут же не только кидаться кусками негатива, но и написать историю Золушки из ДНС? - написал Алексеев на своей странице в Facebook.

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