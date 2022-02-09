Песок/соль или современные реагенты - что эффективнее в борьбе со снегом и льдом на дорогах Владивостока

Во Владивостоке уже давно привыкли к тому, что даже незначительные осадки практически моментально ставят город колом, чего уж говорить о более обильных снегопадах, пара-тройка которых неминуемо настигает столицу Приморья каждую зиму. Особенности рельефа, самая высокая по стране автомобилизация населения и нередкие резкие перепады температуры делают свое дело - город на несколько дней, а то и недель, превращается в ледяное царство со всеми вытекающими. Насколько эффективны в борьбе с наледью применяемые в городе противогололедные материалы, в чем их сильные и слабые стороны, попыталась разобраться редакция.

ПЕСОК

Самое простое, доступное и общеизвестное средство борьбы с гололедом, которое, увы, как говорят эксперты, имеет ряд серьезных недостатков. Преимуществами использования песка считаются его низкая себестоимость и возможность применять при любых температурах. Однако все забывают, что песок не плавит лед, он лишь создает шероховатость на поверхности. При этом не всякий песок способен повысить коэффициент сцепления, а только крупнофракционный (частицы больше 1 мм). Мелкий речной песок при нанесении на дорогу может привести к обратному эффекту, не уменьшив, а повысив скольжение.

Использование чистого песка несет ряд негативных последствий - деструктивное воздействие на дорожное полотно и разметку, забивание ливневой канализации и, конечно же, образование грязи весной и пыли в летний период.

Плюсы:

независимость от температуры; низкая стоимость и доступность.

Минусы:

не плавит лед; вредит дорогам и разметке, забивает ливневки; образует грязь и опасную для дыхания пыль; загрязняет окружающую среду.

ПЕСКО-СОЛЯНЫЕ СМЕСИ

Чаще всего улицы российских городов обрабатывают не чистым песком, а песко-соляной смесью - комбинацией песка с технической солью (галит). Считается, что соли усиливают адгезионные качества песка за счет способности плавить снег и лед. После попадания соли на ледяную поверхность кристаллическая структура льда разрушается и переходит в жидкое агрегатное состояние. Получившийся соляной раствор замерзает уже не при нуле градусов, как обычная вода, а при температуре около -10. Это особенность ограничивает применение данного вида ПГМ, ведь при серьезных морозах соль не эффективна.

Более того, применение песко-соляных смесей - один из самых неэкологичных способов борьбы с гололедом. Соль разрушает не только лед, но агрессивно ведет себя по отношению к металлу, бетону, засаливает почву. После высыхания она может оставлять видимый след на обуви. Грязь на дорогах после использования песко-соляной смеси - неминуема. Она прилипает к автомобилям и обуви, скапливается на обочине, а весной вызывает пылевые бури, в которых содержатся частички соли и взвеси тяжелых металлов - причина массовой весенней аллергии. Из-за этого песко-соляные смеси давно не используют за границей, отказались от ее применения в Москве, Уфе, Новосибирске.

Плюсы:

низкая стоимость.

Минусы:

образование грязи; ограниченность температуры работы -10 градусов С; негативное влияние на металл и дорожное покрытие; засоление почв; следы на обуви.

Многокомпонентные РЕАГЕНТЫ

Многокомпонентные противогололедные материалы являются наиболее эффективным, экологичным и экономичным средством для борьбы с гололедом во всем мире. Их состав может отличаться в зависимости от климатических условий, области применения и производителя, однако принцип действия у многих похож. Как правило, это комбинация разных компонентов, в том числе ингибиторов коррозии, снижающих воздействие на металл, и биофильных элементов для быстрого выведения из почвы. Их главная задача - топить снег и лед, не давая наледи вновь образовываться. В зависимости от состава реагенты действуют при температурах до -25°C, современного реагента на обработку равной поверхности нужно до 7 раз меньше, чем песко-соляной смеси. Они не испаряются, не вызывают аллергию, не проникают в кожу.

Одним из первых городов, который полностью перешел на современные многокомпонентные реагенты, стала Москва. Однако в столице не просто поменяли одни ПГМ на другие, а реформировали саму систему зимнего содержания дорог: нарастили парк уборочной техники и выстроили систему информирования населения о предстоящих осадках и планах по использованию реагентов на дорогах. И это сработало - показатели аварийности и травматизма из-за гололеда в той же Москве сегодня одни из самых низких в стране.

Позитивный опыт столицы сегодня перенимают и соседи: Екатеринбург, Новосибирск, Уфа, Казань, Нижний Новгород, Ярославль, Липецк, Казань, Самара, Пермь и другие.

Как отмечают специалисты, технология применения многокомпонентных реагентов принципиально отличается от технологии использования песко-соляных смесей. Наиболее эффективным считается так называемый превентивный метод-обработка полотна за 1,5-2 часа до появления заморозков в дозах не более 1 столовой ложки на 1 кв. м. А потом просто сметать талый снег. Для этого нужны техника с дозировкой, метеопрогнозирование, оперативное реагирование дорожных служб и… понимание со стороны участников дорожного движения. Только при таком комплексном подходе уборка дорог может стать эффективнее, город чище, а дороги безопаснее.

Во Владивостоке до недавнего времени современные многокомпонентные реагенты применялись только на федеральном объекте: Русский мост обрабатывался продукцией «Уральского завода противогололедных материалов» - «Бионорд Мосты» и «Бионорд Универсал». Теперь этот реагент будет опробован и на улицах города. Эффективность горожане смогут оценить в самое ближайшее время - впереди еще месяц фактической зимы и минимум несколько снегопадов.

Минусы:

технические особенности применения.

Плюсы:

эффективность; широкий диапазон температур применения; экологичность; широкий спектр применения.