«Кричать хочется, но не могу»: мама и первый тренер камчатской лыжницы Степановой поделились своими эмоциями от выступления девушки

Фото: Инстаграм Вероники Степановой

Во вторник, 8 февраля, во время Олимпийских игр в Пекине прошло соревнование по спринту в свободном стиле. В борьбе за победу отдельно участвовали мужчины и женщины из разных стран. Команду России представляла камчатская лыжница Вероника Степанова. Заняв первое место в пятом четвертьфинале, девушка смогла пробить себе дорогу в полуфинал. К сожалению, дальше она не прошла. Корреспондент «Комсомольской правды – Владивосток» связался с мамой и первым тренером Вероники, чтобы узнать их эмоции после столь волнительного забега.

Как поделилась Анна Степанова, она сильно переживала за свою дочь. И не удивительно – Вероника самая молодая участница, которая, к тому же, блестяще показала себя в четвертьфинале.

– Я сжимала кулаки на протяжении всего ее выступления. У меня очень много эмоций, кричать хочется, но не могу – младшая дочка уже спит. Хочу созвониться с Вероникой, поздравить с успехом. Я в нее верила и знала, что в четвертьфинале она сделает мощный рывок. В полуфинале соперники сильные, но я горда выступлением дочери.

Анна также отметила, что сейчас ей пишут и звонят другие люди – тоже хотят поделиться своими эмоциями и переживаниями от выступления юной лыжницы.

О своих впечатлениях рассказала и первый тренер девушки Яна Яковлева:

– Переживала сильно. Немного расстроилась, что Вероника не попала в финал, но все равно это было достойное выступление. Она молодец, ведь единственная из женской сборной России попала в полуфинал.

Больше новостей об Олимпиаде-2022 в Пекине на сайте «КП – Спорт».

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