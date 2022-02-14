Первый в России завод по производству внутривенного питания для больных появится в Приморье

Необходимые препараты планируются производить для всех регионов России. Фото: Олег УКЛАДОВ

Уникальный завод по производству внутривенного питания появится в Уссурийске к середине 2023 года. Его планирует открыть АО «Фармасинтез». Этот вопрос обсудили губернатор региона Олег Кожемяко и президент группы компаний Пуния Сингх Викрам в понедельник, 14 февраля. По словам Викрама Пуния, аналогичных заводов по производству аминокислот и жировых эмульсий в России нет, поэтому вся страна закупает этот вид медикаментов за рубежом. С появлением нового производства весь Дальний Восток, а также другие регионы будут обеспечены внутривенным (парентеральным) питанием.

Для чего же нужны эти препараты? Бывает так, что человеку не хватает минеральных веществ, которые он получает с едой. Иногда пациент не ест самостоятельно из-за болезни, после операции или несчастного случая. Тогда препарат вводят напрямую в вену, используя капельницу или катетер. За несколько часов капельница помогает восстановить баланс жидкости в организме. Люди с серьезными и продолжительными заболеваниями нуждаются в парентеральном питании, покрывающем их потребности в минеральных веществах, на протяжении месяцев, а иногда даже лет.

В планах ежегодно выпускать 800 миллионов доз. Технология уже разработана, сейчас проходят доклинические испытания. По словам главы фармацевтической корпорации, инвестировать в проект составят больше 500 миллионов рублей. Завод откроется на базе компании «Ист-Фарм».

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что правительство Приморского края предоставит субсидию на приобретение оборудования в новый цех. Он также сказал, что, благодаря производству, в крае появится 65 новых рабочих мест.

СПРАВКА

На сегодняшний день группа компаний «Фармасинтез» считается крупнейшим российским производителем социально значимых лекарств для лечения онкологии, сахарного диабета, гепатита, туберкулеза, ВИЧ, COVID-19 номенклатурой более 170 продуктов. Компания занимает пятое место в двадцатке лучших фармацевтических компаний России. Производственные мощности представлены пятью высокотехнологичными заводами в Уссурийске, Иркутске, Братске, Тюмени и Санкт-Петербурге.