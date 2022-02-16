Политика Ким Чен Ира и секрет ее успеха

В Мангендэском революционном училище. Январь 1997 года. Фото: предоставлено друзьями КНДР

В конце прошлого столетия в мире мало кто думал, что социалистическая Корея могла защитить свой строй.

Разрушение социалистического рынка, жесткие затруднения с экономической обстановкой и продовольствием, вызванные грянувшими катастрофическими стихийными бедствиями, ядерно-военная угроза, санкции и блокада со стороны враждебных сил.

Однако КНДР преодолела все трудности и открыла себе дорогу для построения могучего социалистического государства.

Это чудо было совершено Председателем ГКО КНДР – Ким Чен Иром (1942 – 2011).

В абсолютной поддержке народных масс

Самый главный секрет успеха политики Ким Чен Ира – в абсолютной поддержке и доверии народа.

Еще помогая Президенту Ким Ир Сену (1912 – 1994) в работе, он руководил всеми делами государства и завоевал уважение и почтение народа, который называл его «дорогим руководителем».

Люди всегда твердо верили, что все выдвинутые им политические установки направлены на процветание страны. В тяжелые времена, когда встали многочисленные промышленные предприятия и люди испытывали трудности из-за нехватки продовольствия, они верили, что проводимая им политика сонгун защищает страну от агрессии империалистов, и абсолютно поддерживали ее. Молодежь почитала за честь стоять на страже Родины, все – от мала до велика – помогали Народной Армии и развивали оборонную промышленность.

В стране широко развернулось строительство электростанций малого и среднего масштаба, проложены самотечные оросительные каналы, а также проведена крупномасштабная планировка полей. Из-за нехватки спецтранспорта рабочие носили стройматериалы на спине, но благодаря этому были созданы новые современные заводы и фабрики, построены новые дороги.

Под его руководством корейский народ преодолел трудности и продолжил создание могучего социалистического государства.

После ухода из жизни Председателя ГКО Ким Чен Ира десять лет назад весь мир увидел, как глубоко корейцы доверяют и почитают своего лидера. Всех поразило трогательное прощание с Ким Чен Иром, которое проходило в Пхеньяне, – люди преградили движение машины с его прахом и просили не покидать их.

При опоре на могучую армию

Другой главный секрет успеха кимченирской политики – в незыблемом духе самоотверженной защиты вождя, который проявляют воины Народной Армии, считающейся могучими вооруженными силами мирового уровня.

Враждебные силы не остановились ни перед чем, чтобы задушить социалистическую Корею. Если бы армия не была сильной и не вооружилась незыблемым духом самоотверженной защиты вождя, то они без малейших колебаний развязали бы войну в этой стране, как в Ираке и Афганистане.

Еще до развертывания официальной политической деятельности (начал работу в аппарате ЦК ТПК 19 июня 1964 г.) Ким Чен Ир осуществил свое первое руководство делами революционных вооруженных сил инспекцией гвардейской танковой дивизии КНА 25 августа 1960 г. и постоянно уделял большое внимание укреплению мощи армии. Особенно в конце прошлого века, в самые тяжелые годы он проводил самобытную политику сонгун, которая определила армию как главная движущая сила в революции, опора социалистического дела.

Народноармейцы доверие своего руководителя с честью оправдали. Они не только железной стеной стояли на страже страны, чтобы никто не осмелился посягнуть на нее, но и внесли особый вклад в преодоление экономических трудностей в стране и открытие нового периода строительства могучего государства – восприняв приказ вождя, воздвигли крупномасштабную Анбёнскую молодежную ГЭС и другие множество монументальных творений эпохи, совершили трудовые подвиги на шахтах, рудниках и в деревнях.

Выдающимися политическими способностями и незаурядным искусством руководства

Еще один секрет успеха кимченирской политики – в его выдающихся способностях и умелом руководстве страной.

Ким Чен Ир всегда анализировал создавшуюся обстановку в стране, создавал условия для того, чтобы корейский народ отстаивал социализм и приумножал богатства государства. Он сплотил вождя, партию и людей и направил обобщенные силы на процветание социализма, всегда верил в народ и опирался на него в решении всех вопросов. В трудные времена он ставил в приоритет людей и их идеи.

Его выдающиеся политические способности и искусство руководства можно хорошо понять лишь по факту, что КНДР даже в трудное время запустила искусственный спутник Земли и создала ядерное оружие, – таких стран в мире насчитывается всего несколько.

Благодаря его силе и любви к нации впервые c раскола корейской нации провели межкорейские саммит и переговоры, направленные на принятие Совместной декларации Севера и Юга от 15 июня и Декларации от 4 октября. Это осталось на страницах истории движения нации за воссоединение страны. Внешние позиции страны также значительно расширились и усилились благодаря его навыкам дипломатии. После этого повысился и статус КНДР на международной арене. Теперь западные страны, которые раньше действовали с оглядкой на США, повернулись к Америке спиной и возобновили дипломатические отношения с Кореей. Это говорит о том, что американская изоляция и попытки задушить КНДР не увенчались успехом.

Неслучайно, что японский видный общественный деятель Вакабаяси Хироси в статье под названием «Выдающийся гигант истории» писал:

«Лидер Ким Чен Ир, безусловно, выдающийся гигант истории, ветеран политики в современном мире».

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