Кувалдой по истории: легендарное здание в центре Владивостока лишилось части фасада

Исторический склад-холодильник в ходе реставрации лишился части стен Фото: Дарья НАУМЕЦ

Жители Владивостока обеспокоены судьбой старинного склада-холодильника российско-американской компании «Унион» в центре города, известного как «здание с головой быка». Поводом для волнения стал стремительный снос строителями существенной части фасада. Собственник сооружения уверяет, что исторический облик будет сохранен, а работы согласованы с краевой инспекцией по охране объектов культурного наследия.

Собственник обещает сохранить исторический облик здания Фото: Дарья НАУМЕЦ

Как рассказал корреспонденту «КП»-Владивосток» директор ООО «Тимко» Павел Кондратенко (нынешний собственник здания), бывший холодильник реставрируют и приспосабливают к современному использованию - это будет общественно-деловой центр с офисными помещениями. Но исторический облик сооружения будет сохранен, в том числе фирменная голова быка, заверил Кондратенко.

Бывший склад-холодильник станет общественно-деловым центром Фото: Дарья НАУМЕЦ

Снос части фасада он назвал вынужденной мерой, так как некоторые конструкции повреждены настолько, что не подлежат восстановлению. При этом все работы ведутся строго по проекту, ранее согласованному с инспекцией по охране объектов культурного наследия Приморского края. С марта 2018 года здание является памятником истории и культуры регионального значения, и кардинально менять его облик по закону нельзя.

Здание является памятником культуры и истории регионального значения Фото: Дарья НАУМЕЦ

Стоит отметить, что совсем недавно по соседству со знаменитым складом-холодильником построили офисное здание, владелец у него тот же, что и у объекта культурного наследия. Постройку в стиле модерн тоже назвали Union. В планах собственника облагородить территорию между зданиями и частично озеленить террасу, расположенную над подземной парковкой, которой отведено два этажа.

Справка

Здание по адресу Ланинский переулок, 4, было построено в 1915-1916 годах как промышленный мясохолодильный склад совместного предприятия Русского электрического общества «Унион» и Русско-Азиатского банка. Его оборудовали 11 холодильными камерами, рассчитанными на хранение 1080 тонн мяса. На то время это было самое передовое холодильное оборудование, которое использовалось в мире. Кроме того, на складе был лифт грузоподъемностью в 750 килограммов.

После революции здание передали Тихоокеанскому флоту, и долгие годы здесь хранили продовольствие для военных моряков. После перестройки бывший холодильник несколько раз использовался как выставочная площадка. В частности, в 2011 году в его стенах прошла биеннале современных искусств.

Здание построено в прошлом веке. Фото: Сергей БАЛАНОВ

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