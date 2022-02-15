На Камчатке подростки украли деньги, которые волонтеры собирали животным из приюта

Волонтеры надеются, что им вернут все собранные средства Фото: принтскрин видео.

13 февраля на Камчатке в одном из торговых центров два подростка на глазах у посетителей утащили ящик для пожертвований. Горе-похитителей успели снять на видео, когда они оказались у выхода, пулей вылетели из здания и разбежались в разные стороны. Деньги, которые были внутри, предназначались для помощи животным в приюте для кошек «Котофеево».

– Моя трехлетняя дочка за день до этого денежку бросила в ящик, чтобы котика покормили, – рассказывает жительница Камчатского края.

В своих социальных сетях сотрудники приюта написали, что оставили заявление в полиции и теперь специалисты разбираются в ситуации. Мы связались с пресс-службой УМВД РФ по Камчатскому краю:

– Личности установлены, проводится проверка по результатам, которой будет принято процессуальное решение.

Волонтеры надеются, что им вернут все собранные средства, а животные в итоге получат все необходимое. Люди в комментариях отмечают: очень странно, что мальчишек никто не остановил, пока они со смехом тащили ящик. Также непонятно, где находилась охрана, которая должна стоять у входов и выходов из торгового центра.

Для каких целей хулиганы «позаимствовали» деньги, остается только гадать. На что они рассчитывали, тоже не совсем ясно, когда повсюду стоят камеры. Но, судя по всему, им предстоит серьезный разговор с родителями и полицией. Как минимум.

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