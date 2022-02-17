110 лет Владивосток теплом согрет

С начала 2012 года ВТЭЦ-1 полностью перешла на экологический вид топлива – природный газ. Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

110 лет назад – 18 февраля 1912 года – была введена в эксплуатацию первая Владивостокская городская электрическая станция общего пользования №1 (ВГЭС №1) мощностью 1350 кВт.

17 октября 1910 года техническо-строительная комиссия доложила думе Владивостока о рассмотрении проекта городской электрической станции, разработанного по ее поручению инженером С.К. Токаржевским.

16 февраля 1911 года проект станции был рассмотрен и одобрен экспертами, договор на строительство электростанции был заключен с Владивостокским отделением русского общества «Всеобщая компания электричества» 5 марта 1911 года. Согласно проекту Токаржевского на станции были установлены два водотрубных паровых котла системы «Бобкок и Вилькокс», два турбогенератора трехфазного тока. Мощность каждого составляла 675 кВт, скорость – 3000 об/мин, напряжение – 2200 В. Топливом для будущей станции должен был стать уголь Сучанского рудника

Кладка дымохода котла на ВГЭС № 1 (1911-1912 года). Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

К ноябрю 1911 года возведение здания электростанции было завершено, в декабре того же года в присутствии комиссии техническо-строительного отдела городской управы были проведены испытания котлов.

В январе-феврале 1912 года проводились испытания и опробования оборудования электрической станции и электрической сети, которые закончились к 18 февраля.

К 20 июня 1912 года станция обеспечивала энергией 1785 абонентов Владивостока, 1200 уличных фонарей и 61 мотор.

Станция была запущена в постоянную эксплуатацию с гарантийным сроком один год, о чем городское управление официально известило «Всеобщую компанию электричества» письмом от 18 февраля 1912 года за № 219.

В 1913 году на ВГЭС № 1 установили третий, более мощный котел, а городская управа поставила вопрос о расширении станции. Однако начавшаяся Первая мировая война, революция и Гражданская война отложили осуществление этих планов до 1922 года, когда уже советская власть энергично взялась за приведение станции в надлежащий вид.

Благодаря принятым мерам по улучшению состояния станции, снижению себестоимости, а за ней и тарифа на электроэнергию, количество потребителей стало быстро расти и к ноябрю 1923 года достигло 4500 абонентов.

Однако бурный рост потребностей города в электричестве и реализация планов ГОЭЛРО в 1930 году вновь поставили вопрос о модернизации ВГЭС № 1. В итоге благодаря установке еще одного турбогенератора мощность станции поднялась до 11 000 кВт.

В 1936 году электростанция вошла в систему государственных станций, объединяемых «Главэнерго» НКТП СССР, и получила имя Владивостокская государственная районная электростация (ВГРЭС № 1).

Бригада котельного цеха (1938 год). Фото: Косенко И.И. / предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

Большим испытанием для ВГРЭС № 1 стала Великая Отечественная война. Электростанция обеспечивала бесперебойное снабжение электроэнергией предприятий, выполнявших заказы для фронта: Дальзавода, завода «Металлист», военных номерных заводов и других.

В 1958 году на станции был создан теплофикационный участок, в этом же году начался монтаж первых теплотрасс от станции.

В 1960 году станция была переведена в режим работы теплоэлектроцентрали и переименована во Владивостокскую ТЭЦ-1.

Приказом Министерства энергетики и электрификации СССР от 25 декабря 1965 года №31 на базе теплофикационного участка создали предприятие тепловых сетей «Дальэнерго». Директором назначили Сергея Яковлевича Шканова.

Строительство дымовой трубы новой котельной на ВТЭЦ-1 (1965 год). Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

В 1972 году Владивостокская ТЭЦ-1 вошла в состав предприятия.

В рамках реформирования энергосистемы Дальнего Востока 1 января 2007 года ВТЭЦ-1 вошла в состав ОАО «Дальневосточная генерирующая компания». Котельный цех №1 (ВТЭЦ-1) снабжает теплом и горячей водой жителей Фрунзенского района краевого центра.

В 2008 году на ее базе действовали мобильные газотурбинные электростанции (МГТЭС) Mobile Pac, вырабатывающие в год порядка 40 миллионов КВт/ч электрической энергии.

В год своего 100-летия – в январе 2012 года – станция пережила второе рождение. Котлоагрегаты были переведены на новый экологичный вид топлива – природный газ.

В конце 2015 года МГТЭС покинули территорию ВТЭЦ-1. Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

На сегодняшний день ВТЭЦ-1 продолжает исправно работать, обеспечивая жителей города электроэнергией. Отпуск тепла за 2021 год – 574,133 тысячи Гкал.

СТОРОЖИЛ

Циммерман Иван Марицевич, заместитель начальника котельного цеха №1 СП «Приморские тепловые сети» филиала «Приморская генерация» АО «ДГК», ветеран труда, имеет почетное звание заслуженного работника РАО ЕЭС России:

– Я, можно сказать, сторожил на станции. Вот уже 37 лет, как я тружусь на Владивостокской ТЭЦ-1. Пришел я сюда, будучи флотским механиком. Начинал с должности мастера по ремонту. Работу свою очень люблю.

За это время станция пережила два самых ярких момента, повлиявших на ее развитие. В период c 1995-го по 2004 год, несмотря на сложность того времени, мы построили аж два котла КГВМ №5 и КГВМ №6 и увеличили мощность станции на 200 Гкал/час. А в 2011-2012 годы станция перешла работать на газ.

Мои дети тоже трудятся в энергетике, на благо Приморья. Сегодня энергетика стремительно развивается. И я радуюсь, когда молодежь выбирает эту отрасль. Поэтому активно принимаю участие в подготовке тематических экскурсий для учащихся профильных учебных заведений.

Иван Циммерман. Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

В этом году свой юбилей – 10 лет – празднует и музей Владивостокской ТЭЦ-1.

Идея его создания пришла экс-директору филиала Алексею Трофимову.

В итоге музей был торжественно открыт накануне столетия со дня пуска в эксплуатацию старейшей в Приморье электростанции – Владивостокской ТЭЦ-1.

Основой коллекции экспонатов музея являются английские паровые турбины «Беллис-Морком» (1931), советские генераторы «Электросила» (1931), немецкий мостовой кран. Часть экспозиции занял щит для управления котлами и водоподготовительным оборудованием, воссоздающий рабочее место машиниста-обходчика 60-х годов.

Английские паровые турбины «Беллис-Морком» (1931 год). Фото: предоставлено пресс-службой Приморских тепловых сетей

Материалы предоставлены пресс-службой Приморских тепловых сетей

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