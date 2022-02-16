Впервые в 2022 году ученые Приморья запечатлели на видео кормление новорожденного белька

Мама и ее детеныш на берегу острова в Восточном участке заповедника. Фото: принтскрин видео, youtube.com/Земля Леопарда

Ларга, то есть пятнистая нерпа, единственный мормлек, который размножается на территории Дальневосточного морского заповедника. Роды и вскармливание бельков сложно изучить подробно, но специальное оборудование позволило ученым запечатлеть на видео, как мама-нерпа кормит новорожденного тюленя.

Полученные кадры не могут не вызвать улыбку. На видео белек с еще незажившей пуповиной активно крутит головой, хлопает себя ластами по грудке, а после подползает к маме, чтобы подкрепиться. Самка тюленя просто лежит и изредка смотрит, чем занимается ее детеныш.

Заповедник находится в западной части Японского моря и занимает около 10% площади залива Петра Великого. Также он поделен на четыре района: Восточный, Южный, Западный и Северный. Тюленья семья расположилась на берегу острова в Восточном участке заповедника. Здесь ларги обычно отдыхают стаями и размножаются. А исследователи используют это место для наблюдения за морскими млекопитающими. К середине февраля на свет появились шесть маленьких нерп.

Стоит отметить, что в заповеднике ларги размножаются на берегу целыми группами, а на остальной части ареала, на плавучих льдинах, чаще уединяются по парочкам. Эта особенность позволяет ученым круглогодично следить за жизнью тюленей. Во время лодочных маршрутных учетов получить подробные и достоверные данные о мормлеках было бы невозможно.

- За ларгами в заповеднике мы наблюдаем не первый год, и современное оборудование открывает новые детали исследуемых процессов, помогает собирать более полную статистику по поведенческим особенностям животных. Мы наблюдаем за родами, кормлением, следим, сколько времени занимают эти процессы, отмечаем элементы общения самцов и детенышей и многое другое. Исследование проходит максимально детально и без вмешательства в жизнь диких животных – это большое достижение, - рассказал Игорь Катин, научный сотрудник ННЦМБ ДВО РАН.

Так как воды заповедника не подвергаются антропогенному прессу, то есть защищены от негативного влияния людей, за мормлеками можно наблюдать в наиболее естественной для них среде обитания.

Справка

Ларга – это вид тюленей, у которых рождается один детеныш. Длина тела новорожденных около 90 сантиметров, масса от 7 до 11 килограммов. У маленьких тюленей белая шерстка, а после линьки на 2-4 неделе после рождения малютки становятся похожими на взрослых. Кормление молоком длится 3-4 недели, несколько раз за сутки. После выпитого молока детеныш за день поправляется на два килограмма.

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