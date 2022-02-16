В Приморье в районе села Варфоломеевка поезд столкнулся с лесовозом

Бревна вонзились в кабину поезда в Приморье. Фото: министерство ГО ЧС Приморья

Примерно в 13 часов дня сегодня, 16 февраля, грузовой автомобиль для перевозки бревен столкнулся с поездом. Все произошло в районе села Варфоломеевка, машинист резко затормозил, но столкновения было не избежать. Ужасающие кадры опубликовали в соцсетях.

В пресс-службе ДВЖД "Комсомольской правде - Владивосток" пояснили, что водитель грубо нарушил правила дорожного движения. Машинист не раз сигналил, пока лесовоз пытался пересечь железнодорожный переезд:

- ДТП произошло на перегоне Лимонник – Варфоломеевка однопутного неэлектрифицированного участка Новочугуевка – Сибирцево Дальневосточной железной дороги при исправно действующей сигнализации водитель грузового автомобиля грубо нарушил правила дорожного движения <...> В результате дорожно-транспортного происшествия допущен сход 2-х колесных пар локомотива грузового поезда.

Фото: министерство ГО ЧС Приморья

Специалисты добавили, что никто не пострадал. На место уже выехал восстановительный поезд со станции Уссурийск. Редакция выяснила, что задержки пассажирских и грузовых поездов нет.

Фото: министерство ГО ЧС Приморья

- Работники краевой противопожарной службы совместно с Примавтодором проводят восстановительные работы на путях, организован временный объезд, - сообщили в министерстве ГО и ЧС.

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