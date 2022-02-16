Главный врач приморской клинической психиатрической больницы: нормальный человек - это скучно

Максим Артамонов заявил, что свежий воздух и занятия спортом помогут сохранить психическое здоровье. Фото: Ольга КОСТЕНКО

Мы живем в непростой период. Технологии стремительно развиваются, меняется окружающий мир. Пандемия нанесла сильный удар по человечеству и на долгое время «заперла» людей в квартирах. Почти каждый день в СМИ появляются новости об увеличении числа заболевших коронавирусом, о преступлениях, детском буллинге и так далее. Все это может серьезно сказаться на нашем психическом здоровье. О том, что оно из себя представляет, как отличить здорового человека в эфире радио «Комсомольская правда – Владивосток» рассказал главный врач приморской клинической психиатрической больницы Максим Артамонов.

- Кто такой нормальный человек?

- Абсолютно нормальный человек – это скучно. Все люди индивидуальны и у них должны быть особенности, отличающие их друг от друга. В том числе и психологические. Если личность имеет отклонения, которые замечают другие или сам человек, то есть смысл говорить о болезни. Если же странности никак не беспокоят ни самого человека , ни окружающих, значит, он просто чудак.

- Откуда берутся болезни?

- К сожалению, наука не может подсказать, что является причиной эндогенного расстройства, депрессий и других заболеваний. Если бы мы знали, могли бы принять меры противодействия. Но мы можем с большей долей вероятности предположить, что послужило толчком к развитию: инсульт, травма головы, мощная инфекционная атака. Например, человек из-за ДТП получает травму. Если у него сразу не развился психоз, то ему повезло. Но обычно после таких случаев через полгода появляются тяжелые невротические нарушения. Если не было и их, значит, травма прошла бесследно – кора и клетки головного мозга восстановились.

- По каким критериям можно определить, что человеку с наибольшей вероятностью нужно лечение?

- Таких критериев тоже не существует. Бывают ситуации, когда к нам приходят и говорят: «Помогите разобраться с соседом, он ведет себя неадекватно, бросает предметы из окна». Если нарушитель спокойствия не стоит на учете, мы объясняем, что по закону в первую очередь этим должна заняться полиция. Если они увидят признаки нарушения сознания или психики, то вызовут скорую, и человека доставят в больницу. Сложно определить, болен он или нет, за исключением тех случаев, когда он говорит ерунду. Если люди с серьезными заболеваниями понимают, что с ними что-то не так, то в кругу общества они симулируют здоровье. В психиатрии это называется диссимуляцией.

По мнению специалиста, пандемия не так страшна, в отличие от самоизоляции. Фото: Ольга КОСТЕНКО

- Правда, что многие не идут на прием, так как боятся психиатрического учета?

- Да, люди боятся того, что после получения диагноза они станут изгоями в обществе, не смогут устроиться на работу и заниматься тем, чем им хотелось бы. Это своеобразные страхи, заложенные еще при советской психиатрии, на деле все не так страшно. Здесь алгоритм такой же, как в обычной клинике: пациент приходит на прием, на его имя заводят карту, а в ней записывают симптомы, курс терапии. При необходимости могут выписать больничный лист.

- В городах психическими расстройствами болеет больше людей, чем в маленьких поселках, или нет?

- В городах действительно уровень заболеваемости выше, но это ни о чем не говорит. Есть такие нарушения, как эндогенные. Они развиваются вне зависимости от того, где вы живете, и без предпосылок. Много заболеваний, которые могут проявиться в любом возрасте и месте. Поэтому нельзя сказать, что мегаполисы угнетают. Нас заставляют нервничать различные факторы: постоянная гонка с другими, боязнь опоздать на работу. Но кто-то не принимает подобное близко к сердцу, а на других это может оказать серьезное влияние и ухудшить самочувствие.

- Есть мнение, что весна и осень – сложны периоды для врачей клинической психиатрической больницы. Так ли это?

- Раньше у препаратов был небольшой срок действия, и ремиссии были короткие. Поэтому пациент лежал в стационаре месяца два-три, его выписывали, он прекращал пить лекарства и возвращался к нам. И это как раз выпадало на осень и весну. Сейчас же у нейролептиков и других средств хороший эффект, длительное воздействие, поэтому сезонность уже не актуальна. Все зависит от того, сможет ли пациент после стационара поддерживать лечение.

- Какие изменения появились в освидетельствовании на получение оружия?

- События прошлого года показали, что оборот гражданского оружия требует пристального внимания со стороны законодательства и врачей. Поэтому с марта от Минздрава появится новый приказ. Желающие получить оружие будут проходить такое же освидетельствование, как люди, которые устраиваются на работу в силовые структуры. Если раньше не более 20% человек были на приеме у психолога, то в будущем экспериментально-психологическое исследование станет обязательным для всех.

- Я слышал истории, как после коронавируса у людей сильно ухудшалась память. Как COVID-19 повлиял на нас?

- Сама по себе пандемия не так страшна, больший эффект оказывает самоизоляция. У нас хоть и не было сильной изоляции, зато появились другие проблемы. При любых простудных заболеваниях люди думают, что у них ковид. Нарушения памяти не критичны, и многие путают их с концентрацией внимания. То есть если человек не может сфокусироваться на чем-то, то и вспомнить что-то он не в состоянии.

- Что вы посоветуете для сохранения психического здоровья?

- Здоровье либо есть, либо его нет. Соблюдайте здоровый образ жизни, больше бывайте на свежем воздухе, занимайтесь спортом и меньше проводите времени за компьютером и в социальных сетях. Тогда жизнь будет интереснее.

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