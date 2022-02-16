83 редких птицы привезли в уникальный соколиный центр на Камчатке

Это первый подобный центр в России. Фото: instagram.com/vv_solodov

На Камчатку прямиком из Мюнхена прибыла почти сотня краснокнижных белых кречетов для соколиного центра. Пернатые пассажиры путешествовали в контейнерах, в которых обычно перевозят домашних питомцев. В пункт назначения - село Мильково из аэропорта птиц довезли на автобусах. Всего в центр поступило 83 особи, специалисты предполагают, что уже весной текущего года можно будет ждать птенцов.

Птицы перемещались в переносках для животных. Фото: instagram.com/vv_solodov

Это первый подобный центр в России. На площадке в 300 гектаров создали уникальный высокотехнологичный птичий городок. Для того, чтобы не тревожить пернатых воспитанников, все вольеры оснащены камерами, благодаря которым можно наблюдать за животными.

За птицами наблюдают с помощью камер. instagram.com/kamgov

- Работа соколиного центра решает большую проблему - угрозу исчезновения белых кречетов, которые занесены в Красную книгу. Там будут не только увеличивать популяцию редких пернатых в дикой природе, но и создадут научно-образовательный центр и конечно, не стоит забывать о туристической привлекательности этого места, - поделился в своих соцсетях губернатор Камчатского Края Владимир Солодов.

Все пернатые хорошо перенесли перелет. instagram.com/kamgov

Проект реализуется по прямому поручению президента России. Птиц будут выпускать в заповедных уголках Камчатки. Напомним, что данный вид оказался под угрозой исчезновения из-за браконьеров. Крылатых хищников добывают для продажи в страны Ближнего Востока, где цена одной качественной особи составляет сотни тысяч долларов.