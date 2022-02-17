Шик и блеск: архитекторы показали визуализацию внутреннего убранства будущего театрально-музейного комплекса во Владивостоке

Архитекторы показали внутреннее убранство музейно-театрального комплекса. Фото: кадр из видео

Архитекторы международного бюро Snohetta представили видеовизуализацию нового концертного зала Приморской сцены Мариинского театра и музейного комплекса, который объединит на одной площадке филиалы ведущих музеев страны.

Визуализация знакомит зрителя не только с внешним обликом будущего грандиозного сооружения, но и с внутренним убранством - концертный залом, выставочными галереями и другими помещениями будущего комплекса.

Рендер проекта. Фото: архитектурное бюро Snohetta

Напомним, что современный музейно-театральный комплекс создается во Владивостоке на сопке Орлиное гнездо, где пару лет назад ради стройки снесли корпуса ДВГТУ. Это один из четырех подобных комплексов, которые создаются в России по поручению президента Владимира Путина - еще три комплекса строятся в Севастополе, Калининграде и Кемерове.

В столице Приморья он объединит под одной крышей новый концертный зал Приморской сцены Мариинского театра и музейного комплекса с филиалами Государственного Эрмитажа, Государственной Третьяковской галереи, Государственного музея искусства народов Востока и Российского государственного института сценических искусств. Кстати говоря, добавим, что на Русском острове появятся филиалы Центральной музыкальной школы при Московской консерватории имени П.И. Чайковского и Московской хореографической академии.

Актуальное состояние стройплощадки на февраль 2022 года. Фото: «СТГ-Восток»

Проект комплекса неоднократно менялся: первый, созданный в 2018 году архитектурной группой Asymptote Architecture под руководством Хани Рашида, активно критиковали горожане, сравнивавшие форму здания с вентилем крана. Поэтому от него решили отказаться в пользу проекта архитектурной мастерской SPEECH под руководством Сергея Чобана. Однако и этот проект не прижился и на Восточном экономическом форуме в сентябре 2021 года был презентован абсолютно новый проект, который разработала норвежская компания Snøhetta.

Актуальное состояние стройплощадки на февраль 2022 года. Фото: «СТГ-Восток»

Новый комплекс включит в себя три корпуса: образовательный, концертный и музейный. Концертному залу уделили особое внимание. Изначально он был рассчитан на 950 мест, однако, исходя из новой концепции, он был увеличен до 1300 мест. Вместе с этим увеличили и площадь самой сцены. Его сдача запланирована на 2023 год, строительство обойдется в 20 миллиардов рублей. Добавим, объекты комплекса во Владивостоке возводит компания «Стройтрансгаз-Восток».

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