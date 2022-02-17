"Дайте хотя бы похоронить". Крупная фирма выгнала курьера за отказ выйти на смену из-за смерти мамы

28-летний Олег хочет вернуть себе работу. Иллюстрация из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Громкая история, которая подпортила репутацию крупной фирмы по доставке еды - Delivery Club - произошла во Владивостоке. Россияне оставляют гневные отзывы в интернете, некоторые даже удаляют приложение после скандала с курьером Олегом - парня уволили, когда тот попросил отгул по уважительной причине. В возрасте 49 лет его мама скончалась. Подробности - в материале "Комсомольской правды - Владивосток".

Парень исправно исполнял рабочие обязанности. Фото: предоставлено собеседником редакции

"Я не чувствую злобы, но мне обидно"

Редакция обратилась к Олегу Евченко, чтобы узнать подробности истории. 28-летний парень доставлял заказы, и все было хорошо. Трагедия в семье произошла в начале февраля, Олег решил взять отгул, предупредив работодателя. По словам курьера, оператор подрядчика ICL, с которым во Владивостоке сотрудничает Delivery Club, дал добро.

- 7 февраля мне позвонили из больницы, когда мама скончалась. На работе смену не сняли, на следующий день у меня "пошел" прогул. Пришла корректировка [штраф - прим. ред.] на 900 рублей, - рассказал Олег, - Я не чувствую злобы, но мне обидно.

День влюбленных прошел для курьера ужасно. 14 февраля из-за плохого самочувствия и подготовки к похоронам юноша попросил еще отгул. Именно тогда завязался бурный спор с супервайзером, а на следующий день Олега уволили, что он и считает незаконным. Имя супервайзера [старшего администратора - прим.ред] Ксении в сети стало чуть ли не нарицательным - по словам Олега, она накричала на парня, сославшись на то, что он сорвал ей смену. Подтверждающие скриншоты переписки герой истории передал редакции. На объяснение причин отгула Ксения ответила лаконично:

- А мне все равно.

Через пару часов после того, как Олег отправил Ксении заключении о смерти мамы, его уволили. Фото: предоставлено собеседником редакции

Виноват подрядчик?

Delivery Club приходится прибегать к помощи сторонних фирм для организации сервиса в регионах. Во Владивостоке работой с курьерами занимается подрядчик ICL. Именно на нем, судя по комментарию от Delivery, лежит ответственность. В компании пояснили, что логистическая фирма ICL сама заведует трудовыми отношениями с сотрудниками, и будет проведена проверка. Получить разъяснения от подрядчика "КП-Владивосток" пока не удалось.

- Для быстрого решения вопроса мы компенсировали курьеру корректировку за уход с запланированного слота, а также предложили ему начать работать с нами через другого логистического подрядчика, - заверили представители Delivery Club.

Олег и сам не обвиняет компанию, просто хочет законно восстановиться в должности. По его словам, вина лежит на конкретном супервайзере, координирующем работу курьеров. Звучит логично - однако приморцы и пользователи по всей России почувствовали неладное: ведь если в каждом регионе "ведет дела" своя логистическая компания, многие юридические обязательства с Delivery Club можно снять.

Стоит отметить, российский профсоюз "Курьер", куда обращался Олег, в своем паблике отметил, что на ICL уже поступали жалобы от сотрудников фирм доставки. Более того, уволенный из-за горя курьер уже становился фигурантом истории профсоюза: другой партнер Delivery Club уже штрафовал Олега летом 2021 года, но юноша смог отстоять свои права. Оказалось, что из-за перехода на новую систему оплаты парню неверно выписали "штраф-невидимку". Удержанную сумму в 3,5 тысячи рублей в итоге выплатили.

Клиенты в гневе

"Не дай Бог вам оказаться в такой же ситуации" - гневным комментариях под постами Delivery Club в соцсетях нет предела. Пока что компания не реагирует на отзывы пользователей. Редакция запросила информацию об итогах служебной проверки в ICL у компании. Если не удастся восстановиться, Олег не исключает, что пойдет и в прокуратуру.

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